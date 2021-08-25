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Haberler Galeri Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021
Giriş Tarihi: 25.08.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 14:13

Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

Gülümsemek istediğimizde ya da biraz aksiyon aradığımızda ilk yaptığımız şey bir film izlemeyi düşünmek olur. Türk sinemasının geniş yelpazesi ile Yeşilçam'dan drama, komediden aksiyona birçok farklı kategoride bizlere kaliteli vakit geçirtecek filmler bulabiliriz. Sizleri, film aramaktan kurtarmak istedik ve Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmlerini sizler için bir araya getirdik.

Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

Türk sine tarihinde ister aile ya da arkadaş ortamında birlikte izlenebilecek istenirse de tek başımıza vakit geçirmek istediğimizde izleyebileceğimiz dramdan komediye korkudan aksiyona birçok farklı film bulunuyor. Yıllardır sevilerek izlenen filmlerin yanı sıra yakın tarihte yapılmış ve vizyona girmesi ile beraber rekorlar kırmış birçok güzel Türk filmi bulunuyor.

Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

2018 senesinde vizyona girmesine rağmen Türk sinemasında en sevilen filmler listesi sıralamasında kendine yer bulan Bizim İçin Şampiyon filminın başrollerinde Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Dram ve Biyografi olarak kategorilendirilmiş filmin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

KONUSU

Bizim İçin Şampiyon filmi, Türkiye'de efsaneleşen yarış atı Bold Pilot'un bir araya getirdiği Begüm Atman ve Halis Karataş'ın aşkını anlatıyor. Biyografi türündeki film, Özdemir Atman'ın atı Bold Pilot'a uygun bir jokey araması ile başlıyor. Film, zaman zaman gururlandırırken zaman zaman da izleyenlerinin gözyaşlarını tutamamasına sebep oluyor.

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Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

RECEP İVEDİK 5

Türk sine tarihinin en çok izlenen filmleri sıralamasında Şahan Gökbakar'ın çok sevilen serisi Recep İvedik'in 5. filmi yer alıyor. Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar tarafından yazılan Recep İvedik 5'in yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Serinin 5. filminde Şahan Gökbakar'a başrollerde Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.

KONUSU

Recep İvedik, bu sefer topladığı bir ekiple daha önceden yarım kalmış son derece önemli bir işi tamamlamak için yola çıkıyor. Birçok farklı spor dalında profesyonel olarak yarışan gençleri yarışlara götürmeyi kendine görev edinen Recep İvedik yine her zamanki gibi işleri biraz karıştırıyor.

Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

2019 senesinde izleyicileri ile buluşan 7. Koğuştaki Mucize, oyuncu kadrosu ve konusu ile en çok izlenen Türk yapımı filmler arasına girmeyi başardı. Güney Kore yapımı bir filmden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize'nin başrollerini ise çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur ve Aras Bulut İynemli paylaşıyor.

KONUSU

7 yaşındaki bir kız ve babasının hikayesi. 1983 senesinde küçük bir Ege kasabasında 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybeder. Bu küçük kız, dönemin sıkıyönetim komutanının çocuğudur ve çocuğun ölümünden Memo sorumlu tutulur. Memo, babaannesi ile yaşamaktadır ve 7 yaşında bir kızı vardır. Zekası kızı ile aynı yaşta olan Memo, küçük kıza bir şey yapmadığını ne kadar anlatsa da Memo'ya hiç kimse inanmaz. Hapse atılan ve idam cezasına çarptırılan Memo'nun kurtuluşu artık sadece bir mucize ile olabilecektir.

Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

DÜĞÜN DERNEK

Sinemada en çok izlenen Türk filmleri arasında yer alan Düğün Dernek'in senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Ahmet üstleniyor. Türkiyenin sevilen komedyenlerinden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda ise Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve İnan Ulaş Torun gibi ünlü isimler yer alıyor.

KONUSU

Sivas'ın bir köyü olan Esenyurt'ta yaşayan İsmail Abi'nin oğlu Tarık, bir gün yurt dışından ailesinin yanına ziyarete gelir. Başlarda bu ziyaret daha öncekiler gibi memleket ve aile özlemi gibi görünse de bir süre sonra Tarık'ın ziyaretinin gerçek sebebi ortaya çıkar. Tarık, Letonya'da çalışırken Monica isimli bir kıza aşık olmuştur ve ikilinin Letonya'da beraber yaşayıp çalışabilmesinin tek yolu da evlenmektir. Oğullarının bu isteğine olur veren İsmail, oğlunu düğün olmadan evlendirmeyi kabul etmemektedir.

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