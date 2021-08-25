Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
2019 senesinde izleyicileri ile buluşan 7. Koğuştaki Mucize, oyuncu kadrosu ve konusu ile en çok izlenen Türk yapımı filmler arasına girmeyi başardı. Güney Kore yapımı bir filmden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize'nin başrollerini ise çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur ve Aras Bulut İynemli paylaşıyor.
KONUSU
7 yaşındaki bir kız ve babasının hikayesi. 1983 senesinde küçük bir Ege kasabasında 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybeder. Bu küçük kız, dönemin sıkıyönetim komutanının çocuğudur ve çocuğun ölümünden Memo sorumlu tutulur. Memo, babaannesi ile yaşamaktadır ve 7 yaşında bir kızı vardır. Zekası kızı ile aynı yaşta olan Memo, küçük kıza bir şey yapmadığını ne kadar anlatsa da Memo'ya hiç kimse inanmaz. Hapse atılan ve idam cezasına çarptırılan Memo'nun kurtuluşu artık sadece bir mucize ile olabilecektir.