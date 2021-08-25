Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri - Türk Sinemasında En Sevilen Filmler Listesi 2021

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

2018 senesinde vizyona girmesine rağmen Türk sinemasında en sevilen filmler listesi sıralamasında kendine yer bulan Bizim İçin Şampiyon filminın başrollerinde Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Dram ve Biyografi olarak kategorilendirilmiş filmin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

KONUSU

Bizim İçin Şampiyon filmi, Türkiye'de efsaneleşen yarış atı Bold Pilot'un bir araya getirdiği Begüm Atman ve Halis Karataş'ın aşkını anlatıyor. Biyografi türündeki film, Özdemir Atman'ın atı Bold Pilot'a uygun bir jokey araması ile başlıyor. Film, zaman zaman gururlandırırken zaman zaman da izleyenlerinin gözyaşlarını tutamamasına sebep oluyor.