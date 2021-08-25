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Haberler Galeri Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler
Giriş Tarihi: 25.08.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 14:28

Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

Neredeyse her insan, film izlemeyi sevmektedir. Özellikle unutulmaz filmleri birçok kişi tanımakta ve konu bu filmlerden açılınca güzel bir sohbet ortamı oluşmaktadır. İzleyicilerine çok güzel dakikalar geçirten unutulmaz filmler, genelde izleyicilerden çok yüksek puanlar almakta ve zaman zaman sinemalarda, üniversitelerde ve televizyonlarda tekrar tekrar gösterilmektedir.

Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

Film dünyasında birçok farklı kategori bulunmaktadır ve bu kategorilerin de kendi içlerinde unutulmaz filmleri vardır. Sinemaseverler için yapılmış olan listemizde birçok farklı kategoriden unutulmaz filmlere yer verdik. İzleyenleri korkutacak, heyecanlandıracak, ağlatacak ve ufkunu açacak bu filmler ile güzel vakitler geçirebilirsiniz.

Unutulmaz Filmler, genelde en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Bu filmler birçok farklı izleyici kitleleri tarafından beğenilmekte ve yapımının üzerinden yıllar dahi geçmiş olsa tekrar tekrar izlenmeye devam etmektedir. İşte sizin için derlediğimiz en iyi filmler listesi;

Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

ESARETİN BEDELİ

1994 senesinde vizyona girmiş olan Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), unutulmaz dram filmleri arasında yer almaktadır. Stephen King ve Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda filmin senaristlerinden olan Frank Darabont oturmaktadır. Tim Robbins, Bob Gunton ve Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı The Shawshank Redemption, 1994 senesinde tam 7 dalda Oscar adayı olmuştur.

KONUSU

Filmin konusu ise, genç ve başarılı bir banker olan Andy'nin karısını ve karısının sevgilisini öldürmek ile suçlandıktan sonra Shawshank Hapishanesine gönderilmesi üzerine oluşmuştur. Şiddetin son seviyede olduğu bu hapishanede Andy daha ilk günden şiddet görmüş, saldırıya uğramıştır. Bu olanlara rağmen son derece iyimser ve hayata bağlı olan Andy, mahkumları özgür bir hayata inandırmıştır. Bu yolculukta ise yanında bir arkadaşı vardır; Red.

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Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

SAPIK - PSYCHO

1960 yapımı olan ve 20. Yüzyılın en iyi korku filmi olarak adlandırılan Sapık (Psycho), Alfred Hitchcock tarafından yönetilmiştir. Unutulmaz korku filmleri arasında bir numara olan Sapık filminin başrollerini ise Anthony Perkins, Janet Leigh ve John Gavin paylaşmaktadır.

KONUSU

Marion Crane, patronunun birlikte iş yaptığı zengin bir adamdan emanet para almıştır ve bu parayı teslim etmek için Marion yola koyulur. Marion'un bazı hareketleri polis tarafından şüpheli bulunur ve polis Marion'un peşine takılır. Ancak Marion'un peşine takılan sadece polis değildir. Sevgilisi ile buluşmak isteyen Marion, geceyi bir otelde geçirmeye karar verir fakat otelin kapısından girer girmez bir şeylerin yolunda olmadığını anlayarak otelin sahibi olan Norman Bates ile biraz sohbet eder. Bu konuşma sonrasında Marion, Norman'ın bazı kişilik problemleri olduğunu, kuşlara ve annesine takıntılı olduğunu öğrenir ve odasına gidip duş almaya karar verir. Sonrasında olaylar gelişir.

Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

BAŞLANGIÇ - INCEPTION

IMDb tarafından 8,8 puan alan Başlangıç (Inception) unutulmaz bilim kurgu filmleri arasında yer almaktadır. 2010 senesinde çekilmiş olan filmin hem senaristliğini hem yönetmenliğini Christopher Nolan üstlenmiştir. Başrollerini Elliot Page, Leonardo DiCaprio ve Marion Cotillard'ın paylaştığı bilimkurgu filmi 2020 tarihinde yeniden sinemalarda gösterilmiştir.

KONUSU

Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un uzmanlık alanı insan zihninin en savunmasız ve karanlık olduğu anda yani rüya anında bilinçaltının derinlerine inmek ve oradaki değerli sırları çalmaktır. Cobb'un bu nadir yeteneği ve kendine has becerileri onu kurumsal dünyada aranan bir casus yapmıştır. En büyük yeteneği yüzünden hayatı mahvolan Cobb'a bu durumdan kurtulmasına yardımcı olacak bir fırsat sunulmuştur. Yapacağı bu son iş ona hayatını geri verecektir. Tabi eğer "başlangıç"ı tamamlamayı

Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

GELECEĞE DÖNÜŞ - BACK TO THE FUTURE

1985 yılında çekilmiş olan Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filminin yönetmenliğini Robert Zemeckis; senaristliğini ise Bob Gale ve Robert Zemeckis üstlenmiştir. Unutulmaz macera filmleri arasında yer alan Geleceğe Dönüş'ün başrollerinde ise Lea Thompson, Michale J. Fox ve Christopher Lloyd bulunmaktadır.

KONUSU

Çılgın bir bilim insanı olan Dr. Brown, zamanda yolculuk yapmayı sağlayan bir araba icat eder. Bu aracı ilk kullanan kişi olan Marty ise ufak bir zamanlama hatası sonucunda geleceğe gitmek yerine yanlışlıkla geçmişe gönderilir. 30 yıl geçmişe dönen Marty, yaptığı bir hata ile kendi kaderini bambaşka bir noktaya sürükler. Bu noktadan sonra Marty'nin yapması gereken tek şey, kendi doğumunun bile önüne geçecek bu hatayı bir yolunu bulup düzeltmektir.

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