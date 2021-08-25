Unutulmaz Filmler Listesi - Mutlaka İzlenmesi Gereken Unutulmaz Filmler

ESARETİN BEDELİ
1994 senesinde vizyona girmiş olan Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), unutulmaz dram filmleri arasında yer almaktadır. Stephen King ve Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda filmin senaristlerinden olan Frank Darabont oturmaktadır. Tim Robbins, Bob Gunton ve Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı The Shawshank Redemption, 1994 senesinde tam 7 dalda Oscar adayı olmuştur.
KONUSU
Filmin konusu ise, genç ve başarılı bir banker olan Andy'nin karısını ve karısının sevgilisini öldürmek ile suçlandıktan sonra Shawshank Hapishanesine gönderilmesi üzerine oluşmuştur. Şiddetin son seviyede olduğu bu hapishanede Andy daha ilk günden şiddet görmüş, saldırıya uğramıştır. Bu olanlara rağmen son derece iyimser ve hayata bağlı olan Andy, mahkumları özgür bir hayata inandırmıştır. Bu yolculukta ise yanında bir arkadaşı vardır; Red.