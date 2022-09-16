Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! "Çok geç anladık..."

"NAPOLİ HİKAYESİNİN BİTTİĞİNİ ÇOK GEÇ ANLADIK"

Mertens'in Galatasaray'a transferinin uzun bir süreç olduğunu ifade eden Francis, "Galatasaray'a transfer uzun bir süreç oldu. Birçok ilginç teklif geldi bize fakat Mertens'in kafasında Napoli'de kalmak vardı. Ama Napoli'deki hikayenin sona erdiğini çok geç anladık, takımda kalabileceğimizi düşünüyorduk." dedi.