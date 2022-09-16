Giriş Tarihi: 16.09.2022 20:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
20:57
Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! "Çok geç anladık..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Napoli'den dünya yıldızı Dries Mertens'i kadrosuna katarak adından söz ettirmeyi başardı. Belçikalı yıldız Mertens'in menajerinden çok konuşulacak itiraflar geldi. Mertens'in menajeri Stijn Francis, Galatasaray'a transferi öncesinde neler yaşandığıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...