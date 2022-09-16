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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! "Çok geç anladık..."
Giriş Tarihi: 16.09.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 20:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! "Çok geç anladık..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Napoli'den dünya yıldızı Dries Mertens'i kadrosuna katarak adından söz ettirmeyi başardı. Belçikalı yıldız Mertens'in menajerinden çok konuşulacak itiraflar geldi. Mertens'in menajeri Stijn Francis, Galatasaray'a transferi öncesinde neler yaşandığıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! Çok geç anladık...

Yaz transfer sezonunuda kadrosuna Mertens, Torreira, Seferovic ve Oliveira gibi dünya yıldızlarını katan Galatasaray, futbol dünyasından adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! Çok geç anladık...

Takımın başına genç teknik adam Okan Buruk'u getiren Dursun Özbek yönetimi, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadroyla girdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! Çok geç anladık...

MERTENS'İN MENAJERİNDEN ÇOK ÇARPICI SÖZLER

Aslan'ın bu sezon transfer ettiği yıldız oyuncu Dries Mertens'in menajeri olan Stijn Francis, tecrübeli futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma transferi öncesi yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! Çok geç anladık...

Belçika basını DH Les Sports'un yaptığı bir habere göre podcast'te konuşan menajer Stijn Francis, Mertens'in Galatasaray'a transferi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dries Mertens için bomba Juventus itirafı! Çok geç anladık...

"NAPOLİ HİKAYESİNİN BİTTİĞİNİ ÇOK GEÇ ANLADIK"

Mertens'in Galatasaray'a transferinin uzun bir süreç olduğunu ifade eden Francis, "Galatasaray'a transfer uzun bir süreç oldu. Birçok ilginç teklif geldi bize fakat Mertens'in kafasında Napoli'de kalmak vardı. Ama Napoli'deki hikayenin sona erdiğini çok geç anladık, takımda kalabileceğimizi düşünüyorduk." dedi.

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