Giriş Tarihi: 16.09.2022 23:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2022
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Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Olayları çıkaran çıbanın başı..."
Son dakika Galatasaray haberler: Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırladı. G.Saray, bu maça kadar gol yemeyen Konyaspor'u Oliveira ve Calvo'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın son anlarında çıkan gerginlik ve hakemin kararları hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...