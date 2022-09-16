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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Olayları çıkaran çıbanın başı..."
Giriş Tarihi: 16.09.2022 23:59 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 00:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Olayları çıkaran çıbanın başı..."

Son dakika Galatasaray haberler: Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırladı. G.Saray, bu maça kadar gol yemeyen Konyaspor'u Oliveira ve Calvo'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın son anlarında çıkan gerginlik ve hakemin kararları hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’dan çarpıcı yorum! Olayları çıkaran çıbanın başı...

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başladı. Bu haftanın açılış maçında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Galatasaray henüz 1. dakikada Oliveira ile 1-0 öne geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’dan çarpıcı yorum! Olayları çıkaran çıbanın başı...

GALATASARAY MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu golden sonra baskısını artıran Konyaspor, Cekici'nin müthiş golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise daha tempolu bir futbol vardı

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Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’dan çarpıcı yorum! Olayları çıkaran çıbanın başı...

Galatasaray, Konyasporlu savunma oyuncusu Calvo'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’dan çarpıcı yorum! Olayları çıkaran çıbanın başı...

MAÇIN SON ANLARINDA OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın 89. dakikasında Konyaspor kalecisi Sehic ile Lucas Torreira arasında ceza sahası içinde bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından iki takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’dan çarpıcı yorum! Olayları çıkaran çıbanın başı...

HAKEM SEHIC'İ OYUNDAN ATTI

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, yaşanan gerginlikten sonra kaleci Sehic'e ikinci sarı kartı gösterdi ve deneyimli eldiven takımını 10 kişi bıraktı. Hakem, Muslera ve İcardi'ye de sarı kart gösterdi.

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