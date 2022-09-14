Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
15:48
Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: 'Bunun konusunu bile açma' dediler ve...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshederken takımdan gönderdiği Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı ayrılık süreciyle ilgili şoke eden ifadeler kullandı. Yönetim ve Okan Buruk'la yaşadığı konuşmaları açıklayan Norveçli futbolcu, reddettiği 2 takımı da duyurdu. İşte Omar Elabdellaoui'nin açıklamalarının tüm detayları...