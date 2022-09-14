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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: 'Bunun konusunu bile açma' dediler ve...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:48

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui'den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: 'Bunun konusunu bile açma' dediler ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshederken takımdan gönderdiği Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı ayrılık süreciyle ilgili şoke eden ifadeler kullandı. Yönetim ve Okan Buruk'la yaşadığı konuşmaları açıklayan Norveçli futbolcu, reddettiği 2 takımı da duyurdu. İşte Omar Elabdellaoui'nin açıklamalarının tüm detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui’den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: ’Bunun konusunu bile açma’ dediler ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshederken takımdan gönderdiği Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı ayrılık süreciyle ilgili şoke eden ifadeler kullandı. Yönetim ve Okan Buruk'la yaşadığı konuşmaları açıklayan Norveçli futbolcu, reddettiği 2 takımı da duyurdu. İşte Omar Elabdellaoui'nin açıklamalarının tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui’den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: ’Bunun konusunu bile açma’ dediler ve...

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüple yaşadığı ayrılık süreciyle ilgili olay yaratan açıklamalar yaparken, reddettiği iki takımı da duyurdu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui’den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: ’Bunun konusunu bile açma’ dediler ve...

Sezon başında takımda kalacağı planlanan Omar'ın sonrasında sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui’den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: ’Bunun konusunu bile açma’ dediler ve...

"TEKLİFLERİ UNUTMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Norveçli futbolcu da sözleşmesi feshedilmeden önce çıkan ayrılık iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Omar Elabdellaoui’den ayrılık sonrası şok sözler! Reddettiği takımları açıkladı: ’Bunun konusunu bile açma’ dediler ve...

Omar açıklamasında, "Sevgili Galatasaray ailem, benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim.

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