Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! "G.Saray'daki asıl sorun..."
Giriş Tarihi: 20.09.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 06:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! "G.Saray'daki asıl sorun..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüpler milli arayı iyi değerlendirmek için düğmeye bastı. İlk 7 hafta sonunda Adana Demirspor lider olarak milli araya girdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen Fatih Doğan da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un performansını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, sarı kırmızılı takımla ilgil flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! G.Saray’daki asıl sorun...

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüpler milli arayı iyi değerlendirmek için düğmeye bastı. İlk 7 hafta sonunda Adana Demirspor lider olarak milli araya girdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen Fatih Doğan da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un performansını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, sarı kırmızılı takımla ilgil flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...



Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! G.Saray’daki asıl sorun...

SORU: Süper Lig'de 7 hafta geride kaldı. Adana Demirspor lider durumda. Şimdi milli ara var. Geride kalan haftalara bakarsak, şampiyonluk için bir favoriniz var mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! G.Saray’daki asıl sorun...

YARIŞ KATAR'DAN SONRA BAŞLAR

LEVENT TÜZEMEN: Süper Lig'de yarış gerçek anlamda Dünya Kupası (20 Kasım-18 Aralık) bittikten sonra başlayacak. Ancak 14 haftada hangi kulüp çok puan toplarsa avantajlı olacak. Bu süreçte kadro derinliği ve kadro kalitesi F.Bahçe'yi ön plana çıkarıyor. G.Saray ve Beşiktaş'ta kadrolar henüz rayına oturmadı. Özellikle G.Saray, net golcüsünü belirleyemedi. Trabzonspor, dağınık bir görüntü sergiliyor. Ayrıca F.Bahçe ve Trabzonspor'un Avrupa maçları kalan 7 haftada lige nasıl yansıyacak merak ediyorum. Beşiktaş ve G.Saray'ın Avrupaları yok. Bu bir avantaj ama yine de kolay kazanamıyorlar.

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! G.Saray’daki asıl sorun...

GÜRCAN BİLGİÇ: Türkiye'de ligler ocakta başlar. Sezonların ilk yarıları her takım için istikrarsızlık taşır. Yeni transferler, yeni teknik adamlar, form durumları, sezonu erken açan takımların düşüş yaşaması sık görülür. Bu sene bunu kıran takım F.Bahçe oldu. Ciddi bir ritim yakaladılar ve karşılarına çıkan her rakibi 'kıra kıra' devam ediyorlar. Çok çekişmeli bir sezon yaşayacağız. Çünkü büyükler dışında Başakşehir ve oyun istikrarına baktığımız zaman Adana Demirspor da zirveye göz dikmiş durumda. Ancak süreç sanki yarışın ocaktan sonra F.Bahçe ile G.Saray arasında geçeceğini gösteriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta isimden flaş sözler! G.Saray’daki asıl sorun...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle sezon başında da belirttiğim gibi bu sezon çok çekişmeli bir lig izleyeceğiz. Zaten ilk 7 haftada da bu açıkça belli oldu. Bana göre en iyi futbolu oynayan takım Başakşehir ama 4 Büyükler gibi seyircisi yok. Buna rağmen iyi gidiyorlar ve hiç de gol yemediler. Ama Karagümrük maçında seyirci desteğini aradılar. 4 büyük takım da Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yarışının içinde olacaklardır.

SON DAKİKA