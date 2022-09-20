ÖMER ÜRÜNDÜL: Öncelikle sezon başında da belirttiğim gibi bu sezon çok çekişmeli bir lig izleyeceğiz. Zaten ilk 7 haftada da bu açıkça belli oldu. Bana göre en iyi futbolu oynayan takım Başakşehir ama 4 Büyükler gibi seyircisi yok. Buna rağmen iyi gidiyorlar ve hiç de gol yemediler. Ama Karagümrük maçında seyirci desteğini aradılar. 4 büyük takım da Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yarışının içinde olacaklardır.