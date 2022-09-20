Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüpler milli arayı iyi değerlendirmek için düğmeye bastı. İlk 7 hafta sonunda Adana Demirspor lider olarak milli araya girdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen Fatih Doğan da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un performansını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, sarı kırmızılı takımla ilgil flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...