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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! 'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi terk edebilir'
Giriş Tarihi: 20.09.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 15:30

Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! 'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi terk edebilir'

Galatasaray'a transferi çok konuşulan Mauro Icardi, futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmiyor. Arjantinli ünlü bir gazeteci, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın bir şarkıcı ile yakınlaştığını ve Arjantinli golcüyü terk edebileceğini öne sürdü. Olay yaratan iddiaya Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara'dan hemen cevap geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! ’Wanda Nara, Mauro Icardi’yi terk edebilir’

Galatasaray'a transferi çok konuşulan Mauro Icardi, futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmiyor. Arjantinli ünlü bir gazeteci, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın bir şarkıcı ile yakınlaştığını ve Arjantinli golcüyü terk edebileceğini öne sürdü. Olay yaratan iddiaya Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara'dan hemen cevap geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! ’Wanda Nara, Mauro Icardi’yi terk edebilir’

Galatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi ile medyatik eşi ve menajeri Wanda Nara gündemden düşmek bilmiyor.

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Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! ’Wanda Nara, Mauro Icardi’yi terk edebilir’

Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcüyü PSG'den bedelsiz kiralamış ve 750 bin Euro maaş ödeyeceklerini duyurmuştu.

Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! ’Wanda Nara, Mauro Icardi’yi terk edebilir’

DURSUN ÖZBEK: HERKES KULP TAKMAYA ÇALIŞIYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi'nin maaşı için 750 bin Euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin Euro, her galibiyete 3 bin Euro vereceğiz. Birçok manada sataşmalar oluyor. İnsanlar inanmak da istemiyor. Herkes bu transfere kulp takmaya çalışıyor. Kimse bunu başka türlü eğip bükmeye çalışmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! ’Wanda Nara, Mauro Icardi’yi terk edebilir’

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçında gole oldukça yaklaşsa da Calvo'nun yaptığı ters vuruş nedeniyle ilk maçında golle tanışmanın eşiğinden dönmüştü.

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