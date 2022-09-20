Giriş Tarihi: 20.09.2022 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
15:30
Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! 'Wanda Nara, Mauro Icardi'yi terk edebilir'
Galatasaray'a transferi çok konuşulan Mauro Icardi, futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmiyor. Arjantinli ünlü bir gazeteci, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın bir şarkıcı ile yakınlaştığını ve Arjantinli golcüyü terk edebileceğini öne sürdü. Olay yaratan iddiaya Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara'dan hemen cevap geldi. İşte son dakika haberinin detayları...