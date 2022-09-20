Son dakika haberi: Ortalığı karıştıran yasak aşk iddiası! ’Wanda Nara, Mauro Icardi’yi terk edebilir’

DURSUN ÖZBEK: HERKES KULP TAKMAYA ÇALIŞIYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi'nin maaşı için 750 bin Euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin Euro, her galibiyete 3 bin Euro vereceğiz. Birçok manada sataşmalar oluyor. İnsanlar inanmak da istemiyor. Herkes bu transfere kulp takmaya çalışıyor. Kimse bunu başka türlü eğip bükmeye çalışmasın" ifadelerini kullanmıştı.