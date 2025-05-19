19 Mayıs 1919’da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

ZOR VE ENDİŞELİ BİR YOLCULUK



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osmanlı Padişahı Vahdeddin ile son kez görüştükten sonra yola çıktığını kaydeden Prof. Dr. Satan, "16 Mayıs 1919 Cuma günü Padişah Vahdettin ile cuma selamlığında son kez görüşüp veda eden Mustafa Kemal Paşa saat Bandırma Vapuruna binerek Müteffişlik karargahında görevlendirilen 55 kişi ile İstanbul'da ayrıldı.



