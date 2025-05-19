Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
06:20
19 Mayıs 1919'da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım
Müslüman Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistler, 106 yıl önce bugün atılan tarihi adımla kirli emellerine ulaşamadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve bağımsızlığın ateşini yaktı. 19 Mayıs'ta atılan kritik adımın önemini SABAH'a anlatan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Prof. Dr. Ali Satan, "1919'da atılan adımla millet büyük bir dava etrafında kenetlenmiştir. Milli Mücadele bir rejim davası değil vatan müdafaasıdır." dedi.