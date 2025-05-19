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Haberler Galeri 19 Mayıs 1919'da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım
Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 06:20

19 Mayıs 1919'da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

Müslüman Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistler, 106 yıl önce bugün atılan tarihi adımla kirli emellerine ulaşamadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve bağımsızlığın ateşini yaktı. 19 Mayıs'ta atılan kritik adımın önemini SABAH'a anlatan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Prof. Dr. Ali Satan, "1919'da atılan adımla millet büyük bir dava etrafında kenetlenmiştir. Milli Mücadele bir rejim davası değil vatan müdafaasıdır." dedi.

HARUN SEKMEN
19 Mayıs 1919’da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

Müslüman Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistler, 106 yıl önce bugün atılan tarihi adımla kirli emellerine ulaşamadı.

19 Mayıs 1919’da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

Türk milletinin iman dolu göğsüne çarpan işgal kuvvetleri, tarihi bir hezimet yaşadı. SABAH'a konuşan Prof. Dr. Ali Satan, hem tarihi adımın arka planını hem kronolojik seyrini hem de sonuçlarının yansımalarını anlattı.

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19 Mayıs 1919’da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

SAMSUN'A GİDEN SÜREÇ

1.Dünya savaşından yenilgiyle çıkan imparatorluğun haysiyetli bir barış umudu kalmayınca farklı stratejiler geliştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Satan, "Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesini kolaylaştıran bir gelişme ise bölgedeki Rum çeteler ile Türkler arasında asayiş sorununun yaşanması ve İngiltere'nin bölgede asayişin sağlanması için Nisan 1919'da Osmanlı devletine nota vermiş olmasıdır.

19 Mayıs 1919’da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

Osmanlı Genelkurmayı bu notayı fırsata çevirerek Mustafa Kemal Paşa ve maiyetinde 55 kişiyi Samsun'a göndermiştir. Resmi görevi asayişi sağlamak, bölgedeki silahları toplamak iken Mustafa Kemal Paşa'nın asıl işi milli direnişi örgütlemektir." şeklinde konuştu.

19 Mayıs 1919’da yanan bağımsızlık ateşi ilelebet sönmeyecek! 106 yıl önce kurtuluşa ilk adım

ZOR VE ENDİŞELİ BİR YOLCULUK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osmanlı Padişahı Vahdeddin ile son kez görüştükten sonra yola çıktığını kaydeden Prof. Dr. Satan, "16 Mayıs 1919 Cuma günü Padişah Vahdettin ile cuma selamlığında son kez görüşüp veda eden Mustafa Kemal Paşa saat Bandırma Vapuruna binerek Müteffişlik karargahında görevlendirilen 55 kişi ile İstanbul'da ayrıldı.