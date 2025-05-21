Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
09:16
24 saatte 26 Filistinli açlıktan öldü! Dünyaya çağrı: 14 bin çocuk ölebilir
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze'de son 24 saat içinde 9'u çocuk 26 Filistinlinin açlık nedeniyle veya tedavi edilemediği için öldüğünü duyurdu. Öte yandan Birleşmiş Milletler yetkilisi Tom Fletcher, çok daha fazla gıda malzemesi gerektiğini, yardım gelmezse 48 saatte 14 bin bebeğin hayatının tehlikede olacağı uyarısında bulundu.