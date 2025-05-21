24 saatte 26 Filistinli açlıktan öldü! Dünyaya çağrı: 14 bin çocuk ölebilir

DENİZDE BİR DAMLA

Euro-Med, İsrail'in pazartesi günü Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin verdiği iddialarının henüz gözle görünür bir etkisinin ortaya çıkmadığı, bazı gıda tamamlayıcılar ve kefen taşıyan birkaç kamyonun girişiyle sınırlı geçişlerin olduğu söylenmekle birlikte uluslararası örgütler tarafından halka dağıtımı ve ulaştırıldığının kesinlik kazanmadığı belirtildi.

"Söz konusu izin verildiği söylenen miktar oldukça zaruri günlük ihtiyaç denizinde bir damladan fazlası değil" denilen açıklamada, zoraki göçün yanı sıra, barınma merkezleri ve evlerin hedef alan şiddetli bombardımanın açlık dramını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada bu türden eylemlerin, katliam suçu unsurlarını bir araya getirdiği ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü gereğine göre en tehlikeli suçlar içinde yer aldığı belirtildi.

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü abluka hukuksuzdur." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'ye yardımlara ilişkin planlama yapıldığına ilişkin ABD-İsrail mekanizması olarak sunulanın yalnızca kapsamlı bir ablukanın daha da uzatılması için yapılan bir manevra olduğu vurgulandı.