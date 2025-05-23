Giriş Tarihi: 23.05.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
22:02
9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan
2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin sır perdesi aralandı. Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.