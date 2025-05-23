Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan
Giriş Tarihi: 23.05.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:02

9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan

2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin sır perdesi aralandı. Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken, bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi.

9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan

Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan

Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi.

9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.

9 yıllık sır cinayet itirafla çözdüldü! Üvey baba ve öz anneden kan donduran plan

CİNAYET İTİRAFI VE TUTUKLAMA

20 Mayıs'ta Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Fatma Çavdar ise ifadesinin ardından "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.