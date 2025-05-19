Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
10:10
ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem
İsrail, Gazze'de yaklaşık 3 aydır insani yardımların girişine izin vermeyerek açlığı bir silah olarak kullanıyordu. Siyonistlerin insanlık dışı yöntemi uluslararası tepkilere neden oluyordu. İsrail basını, özellikle ABD'nin son zamanlarda ablukanın kaldırılması yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını ve bu gelişmelerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun insani yardımların girişine izin verdiğini belirtti. Karar, kabinede siyasi krize yol açtı.