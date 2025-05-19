ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

YARDIM KARARI İSRAİL KABİNESİNİ KARIŞTIRDI

Karar için bakanlar arasında bir oylama yapılmadı. Bazı bakanlar karara açıkça karşı çıktı. The Times of Israel'e göre oylama yapılmamasının nedeni, bakanların çoğunluğunun bu adıma karşı olmasıydı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir oylama talep etti ancak bu talep reddedildi.