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Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 10:10

ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

İsrail, Gazze'de yaklaşık 3 aydır insani yardımların girişine izin vermeyerek açlığı bir silah olarak kullanıyordu. Siyonistlerin insanlık dışı yöntemi uluslararası tepkilere neden oluyordu. İsrail basını, özellikle ABD'nin son zamanlarda ablukanın kaldırılması yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını ve bu gelişmelerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun insani yardımların girişine izin verdiğini belirtti. Karar, kabinede siyasi krize yol açtı.

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ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar akşamı ABD'nin yoğun baskısı altında Gazze'ye "temel" insani yardımların girişine derhal yeniden izin verilmesini emretti.

ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

NETANYAHU ARTAN ULUSLARARASI BASKILARA DAYANAMADI

Netanyahu, Gazze'ye 3 aylık ablukanın ardından artan uluslararası endişeler ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) genişletilmiş kara harekatı başlatmasının ardından, güvenlik kabinesinde oylama yapılmadan yeni kararını duyurdu.

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ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin karar, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle güvenlik kabinesinde yapılan toplantıda onaylandı.

ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

AŞIRI SAĞCILAR NETANYAHU'YA TEPKİLİ

Times of Israel'e göre, bu karar, aylardır süren ablukanın sona erdirilmesi yönündeki ABD baskısının arttığı bir ortamda aşırı sağcı Siyonist çevrelerde oldukça tepki topladı.

ABD’nin Tel Aviv’e baskısı sonuç verdi: Netanyahu geri adım attı! İsrail kabinesinde siyasi deprem

YARDIM KARARI İSRAİL KABİNESİNİ KARIŞTIRDI

Karar için bakanlar arasında bir oylama yapılmadı. Bazı bakanlar karara açıkça karşı çıktı. The Times of Israel'e göre oylama yapılmamasının nedeni, bakanların çoğunluğunun bu adıma karşı olmasıydı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir oylama talep etti ancak bu talep reddedildi.