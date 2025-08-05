Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
07:38
Ankara'da Mogan Gölü ölüyor Mansur Yavaş seyrediyor! “Göl çevresi bataklığa döndü”
Ankara'nın barajları kuruyor, gölleri bataklığa dönüşüyor. ASKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 17'ye kadar gerilerken Mogan Gölü'nde su çekildi, çevre kirliliği ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "2014'te aynı kuraklık yaşandığında Kızılırmak'tan can suyu verdik, gölü kurtardık. Bugünkü yönetim ise sadece izliyor, beceriksizliğini vatandaşa fatura ediyor." diyerek ABB yönetimini sert sözlerle eleştirdi.