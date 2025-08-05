Ankara'da Mogan Gölü ölüyor Mansur Yavaş seyrediyor! “Göl çevresi bataklığa döndü”

Yalçın, 2014 yılında yaşanan benzer bir kuraklık dönemini hatırlatarak dönemin AK Parti yönetiminin Kızılırmak hattından Mogan Gölü'ne can suyu verdiğini ve bu sayede gölün tamamen kurumasının önüne geçildiğini söyledi. Yalçın, "İş yapmak isteyen, çözüm üretir. 2014 yılında aynı sorunu biz de yaşadık. Ama Kızılırmak'tan su takviyesiyle hem Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşıladık hem de Mogan Gölü'nü besledik. Bataklığa dönüşmesini engelledik. Bugün aynı hat hâlâ hazır. Ama bu yönetim harekete geçmiyor. Bahane üretmekten başka bir şey yapmıyor." diye konuştu.