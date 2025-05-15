Antalya'da kan donduran olay! İşitme engelli Nihal'i vahşice katletti! " Çay kaşığını boğazına batırdım"

DURUŞMADA ÇARPICI İTİRAF



Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Mehmet Basık, işaret dili bilirkişisi aracılığıyla ifade verdi. Babayiğit ile bir kafede buluştuklarını, çay içerken Başak G. ile görüntülü görüşme yaptığını anlatan Basık, Babayiğit'in bu duruma sinirlenerek kendisine hakaret ettiğini ve çay kaşığıyla bacağına saldırdığını iddia etti.