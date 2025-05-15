Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
08:37
Antalya'da kan donduran olay! İşitme engelli Nihal'i vahşice katletti! " Çay kaşığını boğazına batırdım"
Antalya'nın Serik ilçesinde 2023 yılında kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) öldürülmesiyle ilgili davada karar duruşması görüldü. Cinayetle suçlanan işitme engelli Mehmet Basık (26), ilk kez işaret dili bilirkişisi aracılığıyla verdiği ifadede, Babayiğit'in kendisine çay kaşığıyla saldırdığını, ardından kaşığı boğazına batırarak öldürdüğünü itiraf etti. Mahkeme, karar için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.