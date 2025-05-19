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Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:51

Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kansere yakalanması ülke gündemine bomba gibi düştü. Olay bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Birçok doktor, eski Demokrat liderin hastalığının tıbbi ekibi tarafından fark edilmemesini "akılalmaz" buldu. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Don Trump Jr. ise bu sağlık tanısının bir "örtbasın" parçası olup olmadığını sorguladı.

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Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserine yakalandığı açıklandı. Sözcüsü, kanser hücrelerinin kemiğe yayıldığını belirtti.

Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?

HASTALIĞIN EN AGRESİF TÜRÜNE YAKALANDI

Biden'ın ekibi, kansere "Gleason skoru 9" ismi verildiğini ve bunun hastalığın en agresif türlerinden biri olduğunu bildirdi.

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Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?

TEŞHİSİN GEÇ KONULMASI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

Bazı tıp uzmanları, Biden'ın hastalığının neden bu kadar geç bir evrede teşhis edildiğini sorgulamak için hemen harekete geçti. Özellikle de prostat kanserinin, 50 yaş üstü erkeklere önerilen rutin kan testleriyle erken teşhis edilebildiği düşünüldüğünde.

Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?

"AKILALMAZ BİR DURUM"

Dr. Howard Formman, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılmadan önce bu durumun izlenmemesi akılalmaz. Daha önce defalarca test yaptırmış olması gerekir. Bu çok garip." ifadelerini kullandı.

Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?

Dr. Steven Quay da benzer endişeleri dile getirdi ve Biden'ın kanser türünün en kolay tespit edilebilen tür olduğunu belirtti. Quay, "Bu hastalığın Mayıs 2025'te ilk kez teşhis edilmesi tıbbi ihmal olur." sözlerini kullandı.