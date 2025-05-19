Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
16:51
Biden’a kanser teşhisi konulmuştu: Uzmanlar ‘imkansız’ diyor! ABD halkı yıllarca kandırıldı mı?
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kansere yakalanması ülke gündemine bomba gibi düştü. Olay bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Birçok doktor, eski Demokrat liderin hastalığının tıbbi ekibi tarafından fark edilmemesini "akılalmaz" buldu. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Don Trump Jr. ise bu sağlık tanısının bir "örtbasın" parçası olup olmadığını sorguladı.