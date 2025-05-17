Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bursa'da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! "Oltalama" yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:16

Bursa'da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! "Oltalama" yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte SMS'lerle çok sayıda kişiyi mağdur eden organize dolandırıcılık şebekesi, polis operasyonuyla çökertildi. Lüks ofislerde çağrı merkezi gibi faaliyet gösteren çete üyelerine şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. İşte Bursa'daki dolandırıcılık operasyonunun detayları…

İHA
Bursa’da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! Oltalama yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hakkınızda dava açılacak, icra takibi başlatılmaması için acil irtibata geçin" içerikli SMS'ler üzerine başladı.

Bursa’da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! Oltalama yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

Kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları kişileri "icra takibi başlatılacağı" tehdidiyle korku ve paniğe sevk etti. Oltalama (phishing) yöntemiyle gönderilen SMS'lere dönüş yapan vatandaşlar, gerçek bir hukuk bürosuyla görüştüklerini sanarak dolandırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! Oltalama yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

Şüpheliler, "Dosya bugün kapanmazsa icraya verileceksiniz" gibi baskı dolu ifadelerle acil ödeme talep etti. Vatandaşlardan alınan paralar, üçüncü kişilerin banka hesaplarına veya kripto para hesaplarına aktarılarak izi kaybettirildi.

Bursa’da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! Oltalama yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

LÜKS OFİSLERDE ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ OPERASYON

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip, çetenin İstanbul Esenyurt'ta kiraladığı lüks daireleri ve ofisleri çağrı merkezi gibi kullandığını ortaya çıkardı.

Bursa’da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! Oltalama yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

Şüphelilerin düzgün diksiyon ve hukuk terimleriyle konuşarak mağdurları ikna ettiği belirlendi. Operasyonun detayları şöyle: 7 şüpheli: Mağdurlarla birebir iletişim kurarak dolandırıcılığı gerçekleştiren asıl kişiler. 1 şüpheli: Çağrı merkezi olarak kullanılan daireyi kiralayan kişi. 12 şüpheli: Banka hesaplarını temin eden, kullandıran ve para transferlerini yöneten kişiler.