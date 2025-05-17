Bursa'da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! "Oltalama" yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...

Şüphelilerin düzgün diksiyon ve hukuk terimleriyle konuşarak mağdurları ikna ettiği belirlendi. Operasyonun detayları şöyle: 7 şüpheli: Mağdurlarla birebir iletişim kurarak dolandırıcılığı gerçekleştiren asıl kişiler. 1 şüpheli: Çağrı merkezi olarak kullanılan daireyi kiralayan kişi. 12 şüpheli: Banka hesaplarını temin eden, kullandıran ve para transferlerini yöneten kişiler.