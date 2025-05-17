Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
11:16
Bursa'da büyük dolandırıcılık çetesi çökertildi! "Oltalama" yöntemiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler...
Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte SMS'lerle çok sayıda kişiyi mağdur eden organize dolandırıcılık şebekesi, polis operasyonuyla çökertildi. Lüks ofislerde çağrı merkezi gibi faaliyet gösteren çete üyelerine şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. İşte Bursa'daki dolandırıcılık operasyonunun detayları…