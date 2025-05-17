Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
09:52
Bursa'da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan akıl almaz bir kaza, İstanbul-Bursa karayolunu saatlerce trafiğe kapattı. Seyir halindeki bir tır sürücüsü, arı sokması sonucu şoka girerek kontrolü kaybetti. Tırın makas atmasıyla yol kapanırken, yüzlerce sürücü ve yolcu saatlerce yolda mahsur kaldı. İşte Orhangazi-Gemlik yolunda yaşanan kazanın detaylar...