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Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 09:52

Bursa'da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan akıl almaz bir kaza, İstanbul-Bursa karayolunu saatlerce trafiğe kapattı. Seyir halindeki bir tır sürücüsü, arı sokması sonucu şoka girerek kontrolü kaybetti. Tırın makas atmasıyla yol kapanırken, yüzlerce sürücü ve yolcu saatlerce yolda mahsur kaldı. İşte Orhangazi-Gemlik yolunda yaşanan kazanın detaylar...

İHA
Bursa’da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu

Kaza, 16 Mayıs 2025 akşamı Orhangazi-Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan 48 yaşındaki Bülent Ç.'nin arı sokması sonucu şoka girerek kontrolü kaybetti.

Bursa’da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu

Kontrolden çıkan tır, yoldan çıkarak makas attı ve İstanbul-Bursa karayolunu tamamen trafiğe kapattı. Olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, tır sürücüsünün arı sokması nedeniyle şoka girdiğini tespit etti.

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Bursa’da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu

112 Acil Servis ekipleri, Bülent Ç.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Bursa’da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu

YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tırın makas atması sonucu kapanan İstanbul-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzlerce sürücü ve yolcu, saatlerce yolda beklemek zorunda kaldı.

Bursa’da ilginç olay! Bir arının yaptığına bak... Yüzlerce kişi mağdur oldu

Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri ve kurtarma ekipleri, tırı kaldırmak için yoğun çaba sarf etti. Saatler süren çalışmaların ardından tır yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.