CHP’de Çerçioğlu depremi! Yolsuzluğun bedelini parçalanarak ödüyorlar

İstifanın arka planında CHP'lilerin dediği gibi ekonomik beklentiler mi var yoksa "yolsuzluk dosyası" korkusu mu yatıyor göreceğiz, ama bu ayrılığın arka planında bir başka gerçek daha var: Aylar hatta yıllardır CHP Aydın kulislerinde konuşulan ve yazılan Özlem Çerçioğlu-Bülent Tezcan kavgası.

Aydınlı olmayan "avukatlarla" Aydın'ı yönetmek isteyen Tezcan ile Çerçioğlu arasında süren bu gizli savaş her seçim döneminde sık sık şu tür haberlerle yerel ve ulusal basına da yansıdı:

"Çerçioğlu ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında güç savaşları krize dönüştü."

Son olarak ipleri koparan olayın ise Kuşadası eksenli bir yatırım olduğu söyleniyor.

Bu tablo aslında sadece Aydın'a özgü bir tablo da değil. Bugün İstanbul'dan Balıkesir'e, Antalya'dan İzmir'e uzanan CHP hattında deyim yerindeyse fırtına öncesi bir sessizlik var. Birçok şehir ciddi siyasi patlamaya gebe. Çünkü CHP içinde hem rant hem de siyaset eksenli iç gerilim sürdürülemez noktada. Özellikle İmamoğlu'nu merkeze alan ve bütün belediyelerdeki yolsuzluklara sahip çıkan genel merkez siyaseti bu gerilimi artırıyor ve ciddi ciddi sorgulanıyor.

