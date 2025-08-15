Giriş Tarihi: 15.08.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025
06:45
CHP'de Çerçioğlu depremi! Yolsuzluğun bedelini parçalanarak ödüyorlar
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dün CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İstifa metninde CHP'ye zehir zemberek ifadeler kullanan Çerçioğlu'nun en net ifadeleri ise, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık bulunmamaktadır." ifadeleri oldu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan bu depremi ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...