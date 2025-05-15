Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? ’Ücret ödenecek’ tartışması alevlendi!

"ÖZEL DAVETLER TİCARİ DİNLETİ SAYILAMAZ"

Ahmet Batmaz, "Düğün-davet mekanları davet sahiplerinin tuttuğu, ikramları da onların belirlediği, özel davetiyelerle insanların işletmelere alındığı ailelerin birbirini tanıdığı, aralarında şahsi bağlantı bulunan kişilerin bir araya gelerek çiftlerin o günkü törenine şahitlik ettiği mekanlar. Herhangi bir şekilde umuma açık işletmeler değil, haliyle ticari amaçlı müzik dinletisinin yapıldığı alanlar değil. FSEK kanununda ve MESAM'ın kendi kanununda ticari amaçla dinleti yapıldığında bu telif haklarıyla ilgili taleplerin ve haklılık gerekçelerinin yer ettiği kazanım elde ettiği yerler var, düğün salonları bu kapsamda değil" ifadelerini kullandı.