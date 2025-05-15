Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
12:41
Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? 'Ücret ödenecek' tartışması alevlendi!
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) düğün salonlarında çalınacak müzikler için telif ücreti isteneceğini açıkladı. Düğün törenleri için planlanan bu düzenleme sonrası tartışmalar da alevlenirken, evlenecek çiftlerin de kafasında soru işaretleri oluştu. Sabah.com.tr konuyla ilgili; İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na görüşlerini sordu. Genel Sekreter Ahmet Batmaz, MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR gibi meslek birliklerinin telif hakkı konusunda yürüttükleri çalışmalara saygı duyduklarını söyleyerek, 'umuma açık işletme' statülerine vurgu yaptı. Ahmet Batmaz, düğün salonlarının bu kapsamda olmadığını ifade ederek, ticari amaçlı müzik dinletisinin yapılmadığı vurguladı. Batmaz, daha önce alınan mahkeme kararlarını da hatırlattı.