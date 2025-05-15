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Haberler Galeri Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? 'Ücret ödenecek' tartışması alevlendi!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:41

Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? 'Ücret ödenecek' tartışması alevlendi!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) düğün salonlarında çalınacak müzikler için telif ücreti isteneceğini açıkladı. Düğün törenleri için planlanan bu düzenleme sonrası tartışmalar da alevlenirken, evlenecek çiftlerin de kafasında soru işaretleri oluştu. Sabah.com.tr konuyla ilgili; İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na görüşlerini sordu. Genel Sekreter Ahmet Batmaz, MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR gibi meslek birliklerinin telif hakkı konusunda yürüttükleri çalışmalara saygı duyduklarını söyleyerek, 'umuma açık işletme' statülerine vurgu yaptı. Ahmet Batmaz, düğün salonlarının bu kapsamda olmadığını ifade ederek, ticari amaçlı müzik dinletisinin yapılmadığı vurguladı. Batmaz, daha önce alınan mahkeme kararlarını da hatırlattı.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? ’Ücret ödenecek’ tartışması alevlendi!

'Düğün salonlarında çalınan müziklerden telif ücreti alınacak mı?' sorusu bir süredir kamuoyunda tartışılırken, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Genel Sekreteri Ahmet Batmaz konuyla ilgili sabah.com.tr'ye konuştu. Ahmet Batmaz, telif hakkı alınabilecek işletmelerin hem meslek birliklerinin iç mevzuatında hem de ilgili kanunlarda açıkça tanımlandığını belirtti. Bu çerçevede düğün-davet salonlarının "umuma açık işletme" statüsüne girmediğini ifade etti.

Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? ’Ücret ödenecek’ tartışması alevlendi!

"DÜĞÜN SALONLARI UMUMA AÇIK STATÜDE DEĞİL"

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Genel Sekreteri Ahmet Batmaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu (FSEK) hatırlatarak, "Telif hakkı istenecek işletmeler madde halinde hem kendi birlik kanunlarında hem de polis vazife ve salahiyet kanununda apaçık belirtiliyor. Birincisi umuma açık işletmelerden bu telif hakkı talep ediliyor. Düğün-davet salonu işletmeleri belirtilen umuma açık işletmeler statüsünde değiller" dedi.

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Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? ’Ücret ödenecek’ tartışması alevlendi!

"ÖZEL DAVETLER TİCARİ DİNLETİ SAYILAMAZ"

Ahmet Batmaz, "Düğün-davet mekanları davet sahiplerinin tuttuğu, ikramları da onların belirlediği, özel davetiyelerle insanların işletmelere alındığı ailelerin birbirini tanıdığı, aralarında şahsi bağlantı bulunan kişilerin bir araya gelerek çiftlerin o günkü törenine şahitlik ettiği mekanlar. Herhangi bir şekilde umuma açık işletmeler değil, haliyle ticari amaçlı müzik dinletisinin yapıldığı alanlar değil. FSEK kanununda ve MESAM'ın kendi kanununda ticari amaçla dinleti yapıldığında bu telif haklarıyla ilgili taleplerin ve haklılık gerekçelerinin yer ettiği kazanım elde ettiği yerler var, düğün salonları bu kapsamda değil" ifadelerini kullandı.

Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? ’Ücret ödenecek’ tartışması alevlendi!

"MÜZİSYENE ÖDEME YAPIYORUZ"

Batmaz, daha önce alınan mahkeme kararlarının altını çizerek, "'Düğün-davet salonlarından hiçbir şekilde telif ücreti alınamayacak' şeklinde karar var. O yüzden düğün-davet mekanlarında bir müzik dinletisi yapıldığında ticari amaçla yapılmadığı için bizlerin herhangi bir şekilde telif hakkı ödememek ile ilgili kazanılmış hakkı var" dedi.

Düğün şarkılarına telif faturası mı geliyor? ’Ücret ödenecek’ tartışması alevlendi!

Batmaz, "Düğün salonlarında çoğunlukla anonim müzikler çalınıyor tabiki güncel müziklerin de çalındığı oluyor. Biz zaten müziğe, müzisyenler aracılığıyla bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Burada MESAM'ın bir çalışması olacaksa müzisyenler üzerinden yani ticari kazanç elde eden kişiler üzerinden olmalı. Bizim görüşümüz bu yönde. Üyelerimiz haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız." sözlerini kullandı.