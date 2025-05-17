Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen disko topu, gelin B.S. ile 2 davetliye çarparak yaralanmalarına yol açtı. Davetlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.