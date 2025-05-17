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Giriş Tarihi: 17.05.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 13:10

Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kına eğlencesinde yaşanan olay, davetlileri şoke etti. Düğün salonunun tavanındaki dev disko topu yerinden koparak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Gelin ve 2 davetliye çarpan disko topu yaralanmalara neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte İzmit'teki düğün salonu kazasının detayları…

ABBAS ÇAKAR
Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

Olay, 16 Mayıs 2025 akşamı İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Avukat B.M. (28) ve eczacı B.S.'nin (28) kına eğlencesi sırasında, mekanın tavanında bulunan hareketli dev disko topu aniden yerinden koptu.

Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen disko topu, gelin B.S. ile 2 davetliye çarparak yaralanmalarına yol açtı. Davetlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gelin B.S. ve diğer 2 davetlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

OLAY ANI KAMERADA

Disko topunun düştüğü korku dolu anlar, bir davetli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, disko topunun gelin B.S.'nin hemen arkasına düşerek çarptığı ve topun zeminde sürüklendiği görülüyor.

Kına eğlencesinde dev disko topu böyle düştü! Gelin ve 2 kişi yaralandı | Video

Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu

Gelinin yere düşmesiyle birlikte salonda yaşanan panik anları, cep telefonu kamerasına net bir şekilde yansıdı. Video, sosyal medyada hızla yayılırken, olay büyük yankı uyandırdı.