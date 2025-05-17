Giriş Tarihi: 17.05.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
13:10
Dünya evine girerken disko topu engeli! Gelin neye uğradığını şaşırdı! Her şey saniyeler içinde oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kına eğlencesinde yaşanan olay, davetlileri şoke etti. Düğün salonunun tavanındaki dev disko topu yerinden koparak yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Gelin ve 2 davetliye çarpan disko topu yaralanmalara neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte İzmit'teki düğün salonu kazasının detayları…