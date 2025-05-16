Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
06:55
Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı
Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler'de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi, psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha'nın (82) iki yıl önce film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılığın hedefi olduğu ortaya çıktı. Şok gerçek dolandırıcılar hakkında iddianame hazırlanmasıyla ortaya çıktı.