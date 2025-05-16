Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan, İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi, uluslararası saygınlığı bulunan psikoterapist Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık operasyonunun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı ikamette yaşandı.