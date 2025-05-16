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Haberler Galeri Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 06:55

Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler'de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi, psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha'nın (82) iki yıl önce film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılığın hedefi olduğu ortaya çıktı. Şok gerçek dolandırıcılar hakkında iddianame hazırlanmasıyla ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan, İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi, uluslararası saygınlığı bulunan psikoterapist Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık operasyonunun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı ikamette yaşandı.

Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

Profesör Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.

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Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

3 gün süren sistematik kandırmaca sonucunda, profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

ÇETENİN ÜSSÜ: ESENYURT'TA LÜKS REZİDANS


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen çalışmasıyla, dolandırıcıların Esenyurt'taki "City Center Home Ofis" adlı lüks bir rezidansta kaldıkları tespit edildi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha dolandırıcıların hedefi oldu! Gerçek böyle ortaya çıktı

TELEFONLARDAN KANIT FIŞKIRDI: "ALTINLARI ALDIK" MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI!


Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi. Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.