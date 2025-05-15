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Haberler Galeri Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan
Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 06:37

Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Bütün dünya bugün Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da yapılacak olan Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan müzakerelere kilitlenmiş durumda. Dünyada barış denilince akla gelen ilk lider olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı doğru politikalar her kesimden takdir topluyor. Sadece bu bölge için değil, Türkiye'nin barış görüşmeleri dünyanın her bölgesi için sürüyor.

ÖZLEM DOĞANER
Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Öyle bir tablo var ki, artık dünyada "barış" denilince akla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye geliyor. En önemlisi bugün İstanbul, Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan müzakereye ev sahipliği yapacak. Erdoğan tüm liderlerle görüştü. Katılacak heyetlerin isimleri tek tek açıklanıyor ama asıl beklenen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna lideri Zelenski ve sürpriz açıklamasıyla "İstanbul'a gidebilirim" diyen ABD Başkanı TrumpLiderler gelirse 3.5 yıllık Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kesin barış anlamına gelecek. Gelmese de heyetler arası yapılacak bu ilk görüşmeler barışa giden yolların döşenmesine neden olacak. Burada kazanan elbette barışın ev sahibi olacak

Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Bu önemli görüşmenin öncesinde Trump, Körfez ülkelerine ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Körfez'den ABD'ye trilyon dolarlık yatırım sözleri üst üste geliyor. Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad'da görüşürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve Trump Erdoğan'ın da isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor. Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade ediyor.

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Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Öyle bir zamanlama ki NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da Türkiye'de buluşuyor. Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na NATO üyesi 32 Müttefik temsil edilecek. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları bilhassa NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta.

Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Bu çerçevede, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda Müttefik Dışişleri Bakanları tarafından ele alınacak. Bir yandan da İran Dışişleri Vekili, 16 Mayıs'ta İstanbul'da Fransa, İngiltere, Almanya'dan üst düzey diplomatlarla bir araya gelecek. Sadece bu bölge için değil, Türkiye'nin barış görüşmeleri dünyanın her bölgesi için sürüyor.

Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Hatırlarsınız aralıkta Erdoğan, Ankara'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile toplantı yapmış, iki ülkeyi barıştırmıştı. Yine son dönemin en büyük çatışması Pakistan- Hindistan geriliminde de Erdoğan devredeydi. Ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medyada Türkçe yazdığı mesajda Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.