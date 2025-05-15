Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan

Öyle bir tablo var ki, artık dünyada "barış" denilince akla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye geliyor. En önemlisi bugün İstanbul, Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan müzakereye ev sahipliği yapacak. Erdoğan tüm liderlerle görüştü. Katılacak heyetlerin isimleri tek tek açıklanıyor ama asıl beklenen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna lideri Zelenski ve sürpriz açıklamasıyla "İstanbul'a gidebilirim" diyen ABD Başkanı Trump… Liderler gelirse 3.5 yıllık Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kesin barış anlamına gelecek. Gelmese de heyetler arası yapılacak bu ilk görüşmeler barışa giden yolların döşenmesine neden olacak. Burada kazanan elbette barışın ev sahibi olacak



