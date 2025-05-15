Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
06:37
Dünyanın gözü Türkiye’de! Barış denilince akla gelen tek lider Başkan Erdoğan
Bütün dünya bugün Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da yapılacak olan Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan müzakerelere kilitlenmiş durumda. Dünyada barış denilince akla gelen ilk lider olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı doğru politikalar her kesimden takdir topluyor. Sadece bu bölge için değil, Türkiye'nin barış görüşmeleri dünyanın her bölgesi için sürüyor.