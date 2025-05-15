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Haberler Galeri Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:20

Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

Muğla'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem korkuya ve paniğe neden olurken, Sismolog Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Bölgesi'nde risk altındaki şehirleri açıkladı. Prof. Dr. Bektaş, Ege Deprem Kümesi'nin etki alanını genişlettiğinin altını çizerek, "Batıda İzmir-Manisa, doğuda Afyon-Isparta, kuzeyde Kütahya, güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Yakın zamanda yaşanan Girit depremi bu genişleme olasılığını daha da artırdı" dedi.

Ceyhan TORLAK
Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi uzmanlar değerlendirdi. Yerin 20,41 kilometre derinliğinde meydana gelen bu şiddetli sarsıntı büyük korku ve paniğe neden oldu. Muğla Valisi İdris Akbıyık deprem nedeniyle olumsuz bir durum intikal etmediğini söyledi.

Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

"TEHLİKELİ BİR GENİŞLEME EĞİLİMİNDE"

Sismolog Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ege Deprem Kümesi" olarak adlandırdığı ve son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet 6-7 büyüklüğünde deprem üreten yapının tehlikeli bir genişleme eğiliminde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Osman Bektaş

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Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

Prof. Dr. Bektaş, Ege Deprem Kümesi'nin etki alanını genişlettiğine dikkat çekerek, "Batıda İzmir-Manisa, Doğuda Afyon-İsparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir.

Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

Yakın zamanda yaşanan Girit depremi bu genişleme olasılığını daha da artırdı" dedi.

Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

"8-8.5'İ BULAN DEPREMLER OLURSA ŞAŞIRMAYIZ"

Prof Dr. Süleyman Pampal, "Burası Afrika Avrasya levhasının sınırı. Bu bölgede tarihsel dönemde milattan sonra 7 tane çok yıkıcı deprem var. Bunlar 8-8.5'i bulan büyük depremler. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız" dedi. Pampal, "Levha sınırlarından böyle depremler beklenir.