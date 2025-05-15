Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
12:20
Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında
Muğla'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem korkuya ve paniğe neden olurken, Sismolog Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege Bölgesi'nde risk altındaki şehirleri açıkladı. Prof. Dr. Bektaş, Ege Deprem Kümesi'nin etki alanını genişlettiğinin altını çizerek, "Batıda İzmir-Manisa, doğuda Afyon-Isparta, kuzeyde Kütahya, güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Yakın zamanda yaşanan Girit depremi bu genişleme olasılığını daha da artırdı" dedi.