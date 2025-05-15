Ege Deprem kümesi etki alanını genişletiyor! Uzman isim uyardı: 6 il risk altında

"8-8.5'İ BULAN DEPREMLER OLURSA ŞAŞIRMAYIZ"

Prof Dr. Süleyman Pampal, "Burası Afrika Avrasya levhasının sınırı. Bu bölgede tarihsel dönemde milattan sonra 7 tane çok yıkıcı deprem var. Bunlar 8-8.5'i bulan büyük depremler. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız" dedi. Pampal, "Levha sınırlarından böyle depremler beklenir.