Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
18:38
Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan Serdar Demir ve kardeşi Emrah Demir arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serkan Demir yanında taşıdığı silahla kardeşini ve yengesini vurdu. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, Safiye Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısının ifadesi pes artık dedirtti.