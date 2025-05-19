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Haberler Galeri Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu
Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 18:38

Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan Serdar Demir ve kardeşi Emrah Demir arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serkan Demir yanında taşıdığı silahla kardeşini ve yengesini vurdu. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, Safiye Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısının ifadesi pes artık dedirtti.

DHA
Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu

Kan donduran olay, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katında oturan Emrah Demir (35) ve eşi Safiye Demir (34) arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı.

Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı.

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Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu

Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Elektrik tartışması kanlı bitti: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! Vicdansızın ifadesi kan dondurdu

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Serkan Demir olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi. Safiye Demir'in yarın Karayaka beldesinde toprağa verileceği belirtildi.