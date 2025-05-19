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Haberler Galeri Fethiye'de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:13

Fethiye'de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Esenköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet verici gasp ve darp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen üç şahsın, bir kadın müşteriye ve market çalışanına saldırdığı olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

Olay, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen üç şahıs, istasyona araçla gelen bir kadın müşteriye aniden saldırdı.

Fethiye’de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

Kadın, istasyonun market bölümüne sığınmaya çalışsa da saldırganlar peşini bırakmadı. Markette yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken, saldırganlar tarafından darbedildi. Olayı ayırmaya çalışan bir market çalışanı da saldırganların hedefi oldu ve darp edildi.

Fethiye'de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve gasp anları kamerada | Video

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Fethiye’de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

Saldırganlar, kadına ait aracı gasbederek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan bu korkunç anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne sererken, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Fethiye’de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, gasp edilen aracı bulmak ve şüphelileri en kısa sürede adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fethiye’de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, üç şahsın kadına yönelik saldırısı ve market çalışanına uyguladıkları şiddet açıkça görülüyor. Kadının çaresizce kendini korumaya çalıştığı anlar, izleyenlerde şok etkisi yarattı.