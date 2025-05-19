Fethiye’de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar

POLİS HAREKETE GEÇTİ



İhbar üzerine olay yerine gelen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, gasp edilen aracı bulmak ve şüphelileri en kısa sürede adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



