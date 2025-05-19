Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
11:13
Fethiye'de vahşet! Akaryakıt istasyonunda talihsiz kadını dakikalarca darbetti! İşte o anlar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Esenköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet verici gasp ve darp olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen üç şahsın, bir kadın müşteriye ve market çalışanına saldırdığı olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.