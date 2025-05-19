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Haberler Galeri Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! "Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?"
Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 08:50

Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! "Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?"

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildikten sonra USAİD'nin musluklarını kesmesinin ardından yıllarca oradan beslenerek Türkiye'ye saldıran fondaş medya iyice krize girdi. Günlerdir firari FETÖ'cülerin sosyal medyadan Süleymancılara destek kampanyası başlatması üzerine foncu medyanın en önde giden isimlerinden Ruşen Çakır USAİD'nin ardından İBB teşvikleri kesilmesinden sonra nereye yanaşacağını şaşırdı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında FETÖ'nün Sülaymancıları desteklemesi ve fondaş medyanın İmamoğlu sevdasına yer verdi. İşte Altınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

Türkiye'deki bütün cemaatlere düşman olan FETÖ'nün firarileri, günlerdir Süleymancılar isimli yapıya destek kampanyası yapıyor.

Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

Süleymancılara yönelik bir operasyon yapılacağını iddia eden Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor.

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Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

"Süleymancılara operasyon yapılırsa, darbe yeseler bile asıl kaybeden Erdoğan olur.

Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara ödetmeye çalışırsa, bu fatura Erdoğan'a ağır döner" diye parmak sallıyor.

Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?

Trump'ın USAİD'nin muslukları kapamasının ardından İBB teşvikleri de kesilince foncunun yılana sarılıp "Fetullahçılara da aynısı yapılmıştı" diye söze başlaması ilginç.