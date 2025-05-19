Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
08:50
Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor! "Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?"
Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildikten sonra USAİD'nin musluklarını kesmesinin ardından yıllarca oradan beslenerek Türkiye'ye saldıran fondaş medya iyice krize girdi. Günlerdir firari FETÖ'cülerin sosyal medyadan Süleymancılara destek kampanyası başlatması üzerine foncu medyanın en önde giden isimlerinden Ruşen Çakır USAİD'nin ardından İBB teşvikleri kesilmesinden sonra nereye yanaşacağını şaşırdı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında FETÖ'nün Sülaymancıları desteklemesi ve fondaş medyanın İmamoğlu sevdasına yer verdi. İşte Altınok'un o yazısı...