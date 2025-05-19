Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 08:51

Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da 72 saat enkaz altında kalan Hamzanur Burak Kızıl, iki bacağını ve bir kolunu kaybetmesine rağmen azmiyle hayata tutundu. Felçli kolunu fizik tedaviyle yeniden kullanmaya başlayan Kızıl, protez bacaklarıyla bir kilometre yürüyebiliyor. Prof. Dr. Burcu Yanık: "Hamza, yaşama tutunmanın ne olduğunu hepimize öğretti."

Tarık YILMAZ
Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

6 Şubat 2023'te Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce insanın hayatını değiştirdi. Adıyaman'da depreme yakalanan 35 yaşındaki Hamzanur Burak Kızıl, 72 saat boyunca enkaz altında kaldı.

Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

Göçükten sağ çıkarıldığında ailesini kaybetmiş, iki bacağı ve sol kolu ampute edilmiş, sağ kolu ise felçliydi. Ancak Hamza, umudunu hiç kaybetmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

KRİTİK ANLARDA İLK MÜDAHALE

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Hamza, helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 33 gün yoğun bakımda kalan Kızıl, hem fiziksel hem de psikolojik tedavi gördü. Ardından başlayan zorlu rehabilitasyon süreci, onun azmini ve kararlılığını ortaya koydu.

Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

"HAMZA'YA NE YAPACAĞIZ?"

Hamza'nın tedavisini yürüten Prof. Dr. Burcu Yanık, ilk anları şu sözlerle anlattı: "Hamza'yı kliniğimize getirdiklerinde, 'Ne yapacağız?' dedik. İki bacağı ve bir kolu yoktu, diğer kolu felçliydi. Ama o kadar uyumlu ve azimliydi ki, her dediğimizi yaptı." Hamza, hastanenin umut sembolü haline geldi. Felçli kolu güçlendi, protez bacaklarıyla yürümeye başladı.

Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

ZİHİNSEL MÜCADELE: EN BÜYÜK SAVAŞ

Hamza, fiziksel mücadelenin yanı sıra zihinsel savaşın daha zor olduğunu söylüyor: "Ailemi kaybetmenin acısı ve bir başkasının yardımı olmadan yaşayamamak çok ağırdı. 14 ay boyunca başkası tarafından beslendim. Ama doktorlarım, terapistlerim beni bırakmadı, ben de kendimi bırakmadım."