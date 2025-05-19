Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...

"HAMZA'YA NE YAPACAĞIZ?"



Hamza'nın tedavisini yürüten Prof. Dr. Burcu Yanık, ilk anları şu sözlerle anlattı: "Hamza'yı kliniğimize getirdiklerinde, 'Ne yapacağız?' dedik. İki bacağı ve bir kolu yoktu, diğer kolu felçliydi. Ama o kadar uyumlu ve azimliydi ki, her dediğimizi yaptı." Hamza, hastanenin umut sembolü haline geldi. Felçli kolu güçlendi, protez bacaklarıyla yürümeye başladı.

