Giriş Tarihi: 19.05.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
08:51
Hamzanur’un mucizevi hikayesi: Asrın felaketinden hayata uzanan 19 ay...
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da 72 saat enkaz altında kalan Hamzanur Burak Kızıl, iki bacağını ve bir kolunu kaybetmesine rağmen azmiyle hayata tutundu. Felçli kolunu fizik tedaviyle yeniden kullanmaya başlayan Kızıl, protez bacaklarıyla bir kilometre yürüyebiliyor. Prof. Dr. Burcu Yanık: "Hamza, yaşama tutunmanın ne olduğunu hepimize öğretti."