İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

"DİREKT BIÇAKLA ÇIKTI"

Mahkemede ifadesi alınan polis memuru E.D. ise "Olay günü haber merkezinden bize ihbar geldi. Evin içerisinden Emre bıçakla üzerimize koştu. Daha sonra silah sesini duyunca geri geldim. Olay sırasında arkadaşımın dışarı çıktığını düşündüm. Adam arkadaşımın üzerindeydi, arkadaşımı çekip ambulansa götürdüm. Olayda üzerime üzerimde biber gazı vardı ama kullanma yetkim olmadığı için kullanmadım. Arkadaşım sokak kapısına daha yakındı. Emre evin içindeydi biz girmedik direkt bıçakla çıktı. Emre'nin babası dışarıdaydı, babası bize sinir krizi geçirdiğini söyledi. Ayrıca kırık camlar vardı. Annesi de dışarıdaydı, annesi Emre'yle tartıştıklarını söyledi" dedi. Diğer polis memuru S.H. de "Olay günü ekiple birlikteydim. Uyanamadım, yorgun olduğum için gidemedim. Benim yazılı savunmama ekleyecek bir şeyim yoktur" diye konuştu.