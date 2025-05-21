Giriş Tarihi: 21.05.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
19:52
İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler
Konya'da geçen yıl meydana gelen akılalmaz olayda, sinir krizi geçiren Emre Köroğlu'nun evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köroğlu kapı açılır açılmaz eline aldığı bıçakla polis memurunu sırtından yaralarken, 29 yaşındaki saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, tutuklanan Emre Köroğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen babanın ifadeleri ise kan dondurdu. "Annem ölecek, şeytanlar bastı"