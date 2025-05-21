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Haberler Galeri İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler
Giriş Tarihi: 21.05.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 19:52

İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

Konya'da geçen yıl meydana gelen akılalmaz olayda, sinir krizi geçiren Emre Köroğlu'nun evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köroğlu kapı açılır açılmaz eline aldığı bıçakla polis memurunu sırtından yaralarken, 29 yaşındaki saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, tutuklanan Emre Köroğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen babanın ifadeleri ise kan dondurdu. "Annem ölecek, şeytanlar bastı"

DHA
İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

Olay, 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen Nuri Köroğlu'nun evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu polislere bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu. Poliste 33 suç kaydı olan Köroğlu da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Köroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından Emre Köroğlu'na 'Kamu görevlisinin görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs', olaya müdahale etmediği gerekçesiyle E.D. ve S.H. isimli polis memurlarına ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya Emre Köroğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, polis memurları E.D. ve S.H. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

Mahkemede rahatsızlığından dolayı ifade veremeyeceğini söyleyen Emre Köroğlu, "Daha önce ameliyat geçirdim ve birkaç gün sonra yeni bir ameliyata daha gireceğim bu yüzden diğer celse savunmamı yapabilirim" dedi.

İhbar üzerine eve gelen polisi bıçaklamıştı: O saldırgan hakim karşısında! Babadan kan donduran ifadeler

"DİREKT BIÇAKLA ÇIKTI"

Mahkemede ifadesi alınan polis memuru E.D. ise "Olay günü haber merkezinden bize ihbar geldi. Evin içerisinden Emre bıçakla üzerimize koştu. Daha sonra silah sesini duyunca geri geldim. Olay sırasında arkadaşımın dışarı çıktığını düşündüm. Adam arkadaşımın üzerindeydi, arkadaşımı çekip ambulansa götürdüm. Olayda üzerime üzerimde biber gazı vardı ama kullanma yetkim olmadığı için kullanmadım. Arkadaşım sokak kapısına daha yakındı. Emre evin içindeydi biz girmedik direkt bıçakla çıktı. Emre'nin babası dışarıdaydı, babası bize sinir krizi geçirdiğini söyledi. Ayrıca kırık camlar vardı. Annesi de dışarıdaydı, annesi Emre'yle tartıştıklarını söyledi" dedi. Diğer polis memuru S.H. de "Olay günü ekiple birlikteydim. Uyanamadım, yorgun olduğum için gidemedim. Benim yazılı savunmama ekleyecek bir şeyim yoktur" diye konuştu.