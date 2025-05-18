İşgalci İsrail’den Gazze’ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

670 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada, Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi

Söz konusu saldırı planı 4 Mayıs'ta İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanmıştı.