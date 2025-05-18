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Haberler Galeri İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 18:13

İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

İşgalci İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nin 4 Mayıs'ta onayladığı, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen yeni saldırı planı kapsamında Gazze'nin bazı noktalarına kara harekatı başlattı. Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

AA
İşgalci İsrail’den Gazze’ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları başlatıldığı kaydedildi.

İşgalci İsrail’den Gazze’ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

GAZZE'YE KAPSAMLI KARA HAREKATI BAŞLATILDI

Söz konusu saldırılara hem muvazzaf hem de yedek askerlerin katıldığı belirtilen açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verildi.

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İşgalci İsrail’den Gazze’ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

670 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada, Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi

Söz konusu saldırı planı 4 Mayıs'ta İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanmıştı.

İşgalci İsrail’den Gazze’ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

NE OLMUŞTU?

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs'ta Körfez ülkelerine ziyaretinin ardından Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri şeridin güneyine sürecek saldırılar için harekete geçmeyi planladığını açıklamıştı.

İşgalci İsrail’den Gazze’ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...

İsrail basını, 3 aşamadan oluşan planın birinci aşamasında hazırlıklar yapılacağı, ikinci aşamasında yoğun hava saldırılarının düzenleneceği ve üçüncü aşamasında kara saldırılarının başlayacağını kaydetmişti.