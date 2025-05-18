Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
18:13
İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni kara harekatı! 670 nokta hedef alındı: Amaç kalıcı işgal...
İşgalci İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nin 4 Mayıs'ta onayladığı, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen yeni saldırı planı kapsamında Gazze'nin bazı noktalarına kara harekatı başlattı. Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.