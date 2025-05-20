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Haberler Galeri İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler
Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:58

İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

Siyonistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürgün önerisini adım adım uyguluyor. İsrail özelikle son zamanlarda Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bölge halkı üzerinde baskısını artırdı. Reuters haber ajansının sahadan derlediği bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi sınır geçiş kurallarını aniden yumuşatarak tehcir planıyla örtüşen bir karar aldı.

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İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

Uluslararası haber ajansı Reuters, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze önerisiyle paralellik gösteren bir adımı uygulamaya koyduklarını bildirdi. Buna göre, İsrail, Filistinlileri bölgeden tehcir etmek için Gazze'den çıkışları kolaylaştırdı.

İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

İSRAİL SINIRDAN GEÇİŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI

Reuters, Gazze'den çıkışların kolaylaştırılmasına ilişkin kararın etkisini ayrıntılarıyla öğrenmek üzere yakın zamanda bölgeyi terk eden birkaç Gazzeliyle ve yabancı diplomatla görüştü.

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İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

Reuters'un Gazzelilerle ve yabancı diplomatlarla yaptığı röportajlara göre, İsrail'in son aylarda sınırdan geçiş kurallarını gevşetmesinin ardından Gazze'yi terk eden yaklaşık 1.000 Filistinli arasında Ayed Ayoub, eşi ve dört çocuğu da var.

İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

ZORUNLU GÖÇ PLANIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Reuters'ın haberine göre İsrail yetkilileri, bir yıldan uzun bir süredir Ayoub'un ailesiyle birlikte Gazze'den çıkmasını ve Fransa'da akademik bir burs almasını engelledi. Ancak İsrail'in sınır üzerindeki sıkı kontrolünü beklenmedik bir şekilde gevşetmesinin ardından Ayed Ayoub ve ailesi geçen ay Gazze'den ayrıldı.

İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

Reuters, İsrail'in neden yakın zamanda Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasına izin verdiğini belirleyemedi ancak, kısıtlamaların hafifletilmesinin, Tel Aviv'in Gazze'yi boşaltma yönündeki uzun vadeli planıyla örtüştüğünü belirtti.