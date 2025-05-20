İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler

Reuters'un Gazzelilerle ve yabancı diplomatlarla yaptığı röportajlara göre, İsrail'in son aylarda sınırdan geçiş kurallarını gevşetmesinin ardından Gazze'yi terk eden yaklaşık 1.000 Filistinli arasında Ayed Ayoub, eşi ve dört çocuğu da var.