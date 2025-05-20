Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
13:58
İsrail’in sürgün planı devrede! Adım adım uygulanıyor: Trump’ın teklifinden önce harekete geçtiler
Siyonistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürgün önerisini adım adım uyguluyor. İsrail özelikle son zamanlarda Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bölge halkı üzerinde baskısını artırdı. Reuters haber ajansının sahadan derlediği bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi sınır geçiş kurallarını aniden yumuşatarak tehcir planıyla örtüşen bir karar aldı.