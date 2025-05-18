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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 23:10 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 23:46

Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeni topladı. Yarışmaya bu hafta katılan Kamile Bağcı, çok bilindik bir soruda elenerek hem izleyicileri hem de ünlü sunucuyu şaşırttı. Yarışmacının verdiği cevap sonrası söylediği sözler ise programa damga vurdu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran anlar…

Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

ATV ekranlarının sevilen ve çok izlenen yarışması Kim Milyoner olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada başarılı performanslar yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

5'İNCİ SORUDA ELENDİ

Bu hafta programa katılan Kamile Bağcı isimli yarışmacı, henüz beşinci soruda elenerek, herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

İŞTE O SORU!

Yarışmacının karşısına gelen beşinci soruda "Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?"

Kim Milyoner Olmak İster’de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

Yarışmacı Kamile Bağcı, 'B-Kemal' cevabını verdi, ancak doğru cevap 'Mustafa' olacaktı.