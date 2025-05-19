Kırıkkale’de 11 yıl önce kaybolup cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Beyin yakan olayda ağabey konuştu

"TÜM BİRİKİMİMİ MELİHA VESKE'YE VERDİM"

Yılmaz, ağabeyinin hastaneye bir çantayla geldiğini ve bu çantayı Meliha Veske'ye teslim ettiğini söyledi. Çantanın kaybolduğunu ve ağabeyinin tüm birikimini Veske'ye verdiğini öğrendiklerini belirten Yılmaz, "Ağabeyimin iş yerinde bulduğumuz bir el yazısında, 'Tüm birikimimi Meliha Veske'ye verdim, onu almak için evine gidiyorum' yazıyordu. O nottan sonra kendisinden haber alamadık" dedi.

