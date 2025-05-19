Giriş Tarihi: 19.05.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
15:11
Kırıkkale'de 11 yıl önce kaybolup cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Beyin yakan olayda ağabey konuştu
Kırıkkale'de 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi, kiracı Meliha Veske'nin evindeki derin dondurucuda bulundu. Kardeşleri Mahir ve Yılmaz Okumuşoğlu, cinayetin organize bir şekilde işlendiğini iddia ederek, "Bir insanı 11 yıl buzdolabında saklamak insanlığa sığar mı?" dedi. İşte korkunç cinayetin detayları ve ailenin çarpıcı açıklamaları.