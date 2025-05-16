Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
16:47
Kırıkkale'deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
Kırıkkale'deki bir apartman dairesinde 10 yıllık ceset bulundu. Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu düşünülen ceset derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu. Vahşet ise aynı dairedeki Meliha Veske'nin ölümüyle ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren detaylar!