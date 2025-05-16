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Haberler Galeri Kırıkkale'deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 16:47

Kırıkkale'deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

Kırıkkale'deki bir apartman dairesinde 10 yıllık ceset bulundu. Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu düşünülen ceset derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu. Vahşet ise aynı dairedeki Meliha Veske'nin ölümüyle ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren detaylar!

HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

İl dışından gelen ev sahibinin çilingir yardımıyla kapıyı açtırmasıyla ortaya çıkan korkunç olayda, yaklaşık 10 yıl önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu düşünülen ceset, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kırıkkale’deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

Ev sahibinin, kiracısından uzun süredir haber alamaması üzerine durumu şüpheli bularak Kırıkkale'ye geldiği öğrenildi.

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Kırıkkale’deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

Daireye çilingir yardımıyla giren ev sahibi, yaptığı kontrolde derin dondurucuyu açınca korkunç manzarayla karşılaştı. Hemen 112'yi arayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale’deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ CESET

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çürümeye yüz tutmuş ceset derin dondurucudan çıkarıldı.

Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi.

Kırıkkale’deki 10 yıllık sır ceset şok etti! Derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu

Cesedin, 10 yıl önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.