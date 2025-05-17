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Haberler Galeri Kırıkkale'deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:17

Kırıkkale'deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde yaşanan korkunç olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Çilingirle açılan evde derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, Okumuşoğlu ailesinin 2015'te Müge Anlı'nın programında ortaya attığı çarpıcı iddialar yeniden konuşuluyor. İşte Kırıkkale'deki gizemli cinayetin detayları ve Meliha Veske'nin sırlarla dolu hikayesi!

Kırıkkale’deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...

Kırıkkale'ye il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir kiracısı Meliha Veske'den haber alamayınca çilingir yardımıyla daireyi açtırdı.

Kırıkkale’deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...

Evde yaptığı kontrolde, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılmış bir cesetle karşılaştı. Şoke olan ev sahibi, durumu hemen polise bildirdi.

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Kırıkkale’deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan incelemede, cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, 11 yıldır kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olabileceği düşünülüyor.

Kırıkkale’deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...

"EVDE KİM YAŞIYOR BİLMİYORDUK"

Apartman sakinlerinden Lütfü Gümüşsoy, olayın ardından yaşadıkları şoku şu sözlerle dile getirdi: "Evde kimin yaşadığını bilmiyorduk. Ev sahibi, 'Eşyalarıyla kiraya verdim, kirasını alıyorum' diyordu.

Kırıkkale’deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...

"KOKU DA HİSSETMEDİK"

Kimseyi görmüyorduk, koku da hissetmedik. Bu yüzden şüphelenmedik." Komşuların bu ifadeleri, cesedin 11 yıl boyunca nasıl fark edilmediği sorusunu akıllara getirdi.