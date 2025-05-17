Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
16:17
Kırıkkale'deki 11 yıllık sır ceset davasında yeni detaylar! Fal büyü mektup altın ve pide siparişi...
Kırıkkale'de bir apartman dairesinde yaşanan korkunç olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Çilingirle açılan evde derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, Okumuşoğlu ailesinin 2015'te Müge Anlı'nın programında ortaya attığı çarpıcı iddialar yeniden konuşuluyor. İşte Kırıkkale'deki gizemli cinayetin detayları ve Meliha Veske'nin sırlarla dolu hikayesi!