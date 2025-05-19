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Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:35

Kocaeli'nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! "Ateşlendim acillik oldum..."

Kocaeli'de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur'un solaryum seansı faciayla sonuçlandı. Uzun süredir müşterisi olduğu bir güzellik merkezinde hizmet alan Bodur, iddiaya göre kabin süresi dolmasına rağmen cihazın ne uyarı verdiğini ne de otomatik olarak durduğunu belirtti. Uyuya kalan Bodur, yaklaşık 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve sonrasında hastanelik olan Bodur, işletmeden şikayetçi oldu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! Ateşlendim acillik oldum...

Kocaeli'de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur, uzun süredir hizmet aldığı bir güzellik merkezinde yaşadığı solaryum faciasıyla gündeme geldi. 19 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, Bodur'un solaryum seansı sırasında cihazın otomatik kapanma sistemi devre dışı kaldı. Normalde 10 dakikada durması gereken kabin, 22 dakika boyunca çalışmaya devam etti. Yüksek ısıya maruz kalan Bodur, vücudunda ciddi yanıklarla hastanelik oldu ve işletmeye karşı hukuki mücadele başlattı.

Kocaeli’nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! Ateşlendim acillik oldum...

"UYARI VERMEDİ, CİHAZ DURMADI"

Olayın detaylarını paylaşan Gülşah Bodur, seans sırasında koruyucu gözlük taktığını ve kabinin sıcaklığı nedeniyle istem dışı uyuyakaldığını belirtti. Bodur, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:
"Normalde kabin 10 dakika sonunda uyarı verip kendiliğinden durmalıydı. Ama o gün ne uyarı geldi ne de cihaz durdu.

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Kocaeli’nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! Ateşlendim acillik oldum...

HASTANELİK OLDU, ŞİKAYETÇİ OLDU

Uyandığımda hâlâ çalışıyordu. Panikle kapıyı açtım. Görevli, 'Makine durmadı mı?' diye sordu. Anladım ki bu ilk değil, daha önce de böyle bir sorun yaşanmış. Çıktıktan sonra cihazı kapatmaya çalıştılar, yine durmayınca şalteri indirdiler." Olayın ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan Bodur, vücudundaki yanıklar nedeniyle ertesi gün yüksek ateşle acil servise başvurdu. Doktorlar, yanıkların solaryum cihazındaki uzun süreli ısı maruziyetinden kaynaklandığını doğruladı. Bodur, hastanede polis ekipleriyle görüşerek güzellik merkezi hakkında resmi şikayette bulundu. "Sıtma gibi ateşlendim, tenim acımaya başladı. Acile gittim, doktor ve polis memuruyla konuştum. Hemen şikayetçi oldum. Kamera kayıtları incelendi, işletme sahibi ifade verdi. Uzlaşmadık, dosya yargıya taşındı," dedi.

Kocaeli’nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! Ateşlendim acillik oldum...

"İHMALİN SORUMLULUĞU BANA YÜKLENEMEZ"

Güzellik merkezi yetkililerinin sorumluluğu Bodur'a yüklemeye çalıştığını iddia eden mağdur, cihazın teknik arızasının asıl sorun olduğunu vurguladı: Uyumamam gerektiğini söylediler. Ama mesele benim uyumam değil, sistemin çalışmaması. Bilgisayar kontrollü bir cihazın uyarı vermemesi ve durmaması ciddi bir güvenlik zafiyeti. Bu ihmalin sorumluluğu bana yüklenemez.

Kocaeli’nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! Ateşlendim acillik oldum...

DAVA SÜRECİ BAŞLADI
Gülşah Bodur'un şikayeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme sahibi hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında soruşturma başlattı. Olay yerindeki kamera kayıtları incelenirken, işletme sahibinin ifadesi alındı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dosya mahkemeye taşındı. Dava, önümüzdeki günlerde Kocaeli'de görülecek.