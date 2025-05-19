Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
16:35
Kocaeli'nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! "Ateşlendim acillik oldum..."
Kocaeli'de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur'un solaryum seansı faciayla sonuçlandı. Uzun süredir müşterisi olduğu bir güzellik merkezinde hizmet alan Bodur, iddiaya göre kabin süresi dolmasına rağmen cihazın ne uyarı verdiğini ne de otomatik olarak durduğunu belirtti. Uyuya kalan Bodur, yaklaşık 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve sonrasında hastanelik olan Bodur, işletmeden şikayetçi oldu.