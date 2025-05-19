Kocaeli'nde şaşırtan olay! Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu! "Ateşlendim acillik oldum..."

HASTANELİK OLDU, ŞİKAYETÇİ OLDU

Uyandığımda hâlâ çalışıyordu. Panikle kapıyı açtım. Görevli, 'Makine durmadı mı?' diye sordu. Anladım ki bu ilk değil, daha önce de böyle bir sorun yaşanmış. Çıktıktan sonra cihazı kapatmaya çalıştılar, yine durmayınca şalteri indirdiler." Olayın ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan Bodur, vücudundaki yanıklar nedeniyle ertesi gün yüksek ateşle acil servise başvurdu. Doktorlar, yanıkların solaryum cihazındaki uzun süreli ısı maruziyetinden kaynaklandığını doğruladı. Bodur, hastanede polis ekipleriyle görüşerek güzellik merkezi hakkında resmi şikayette bulundu. "Sıtma gibi ateşlendim, tenim acımaya başladı. Acile gittim, doktor ve polis memuruyla konuştum. Hemen şikayetçi oldum. Kamera kayıtları incelendi, işletme sahibi ifade verdi. Uzlaşmadık, dosya yargıya taşındı," dedi.

