Mattia’nın katili ‘Özel Hayat'tan' ceza aldı! “Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin”

"YA KÖPEĞİN ÖNÜNDE BEKLERSİN YA DAYAK YERSİN"

Davada mağdur, yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Bana 'İki seçeneğin var. Ya kapalı bir alanda 10 dakika bir köpeğin önünde beklersin ya da burada bizden dayak yersin.' dediler. Ben kabul etmeyince E.K.S.'nin belinde bıçak gördüğümden ellerini öpmeyi kabul ettim." dedi.