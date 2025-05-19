Giriş Tarihi: 19.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
12:28
Mattia’nın katili ‘Özel Hayat'tan' ceza aldı! “Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin”
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Minguzzi'yi yerde tekmeleyen katil zanlısı U.B.'nin, geçtiğimiz günlerde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. U.B.'nin, başka bir olayda bir çocuğu tehdit edip el öptürerek videoya çektiği ve sosyal medyada yayınladığı skandal olay, dava dosyasına damga vurdu. İşte detaylar...