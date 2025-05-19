Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mattia’nın katili ‘Özel Hayat'tan' ceza aldı! “Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin”
Giriş Tarihi: 19.05.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 12:28

Mattia’nın katili ‘Özel Hayat'tan' ceza aldı! “Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin”

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Minguzzi'yi yerde tekmeleyen katil zanlısı U.B.'nin, geçtiğimiz günlerde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. U.B.'nin, başka bir olayda bir çocuğu tehdit edip el öptürerek videoya çektiği ve sosyal medyada yayınladığı skandal olay, dava dosyasına damga vurdu. İşte detaylar...

ARZU KAYA
Mattia’nın katili ‘Özel Hayat’tan’ ceza aldı! Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçak ve tekmeli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi dosyasında çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Cinayetten yargılanan U.B.'nin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan geçtiğimiz günlerde ceza aldığı öğrenildi.

Mattia’nın katili ‘Özel Hayat’tan’ ceza aldı! Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin

KORKU DOLU ANLARI SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Yargılama Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürerken U.B.'nin geçen yıl mayıs ayında başka bir suça karıştığı ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 17 yaşındaki A.H., geçtiğimiz yıl Çekmeköy'de otobüste giderken E.K.S. adlı şüpheli ile karşılaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mattia’nın katili ‘Özel Hayat’tan’ ceza aldı! Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin

Şüpheli adam, A.H.'yi otobüsten indirip parka götürdü. Parka Mattia'nın katil zanlısı U.B. de geldi. Burada 3 şüpheli, mağdur çocuğa zorbalık yaptı. Elini öptürüp video kaydına aldı.

Mattia’nın katili ‘Özel Hayat’tan’ ceza aldı! Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin

2 kişi mağduru darbederken U.B. ise kaydettiği anları sosyal medyada yayınladı. Yaşı 18'den küçük 2 kişiye "basit yaralama", U.B. hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mattia’nın katili ‘Özel Hayat’tan’ ceza aldı! Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin

"YA KÖPEĞİN ÖNÜNDE BEKLERSİN YA DAYAK YERSİN"

Davada mağdur, yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Bana 'İki seçeneğin var. Ya kapalı bir alanda 10 dakika bir köpeğin önünde beklersin ya da burada bizden dayak yersin.' dediler. Ben kabul etmeyince E.K.S.'nin belinde bıçak gördüğümden ellerini öpmeyi kabul ettim." dedi.