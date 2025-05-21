Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

Pazar günü Marmara ve Ege'de başlayan yağışlar, pazartesi ve salı günü ise Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edecek. Hava sıcaklığının da özellikle Marmara ile Ege'de azalmasını bekliyoruz pazartesi günü. Fakat pazar gününe kadar mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut olacak" ifadelerini kullandı.