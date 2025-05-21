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Haberler Galeri Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı
Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:46

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, özellikle hafta sonu etkili olması beklenen sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı. Macit, "Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor" dedi.

DHA
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

Macit, perşembe günü yurt genelinde yağış beklemediklerini söyleyerek, "Cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda, cumartesi ve pazar günü Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık geçecek. Buna paralel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor. Özellikle vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarıyoruz. Pazar günü ise yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

Pazar günü Marmara ve Ege'de başlayan yağışlar, pazartesi ve salı günü ise Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edecek. Hava sıcaklığının da özellikle Marmara ile Ege'de azalmasını bekliyoruz pazartesi günü. Fakat pazar gününe kadar mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut olacak" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı

ANKARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR MU?

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava tahminlerini açıklayan Macit, "Ankara'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı cuma, cumartesi, pazar günü 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz.