Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
17:46
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: O illere flaş uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, özellikle hafta sonu etkili olması beklenen sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı. Macit, "Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor" dedi.