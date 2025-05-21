Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
09:37
Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler
Tüyler ürperten olay 2018 yılında Yalova'nın Termal ilçesinde yaşanmıştı. 2018 yılında Kerem Karakaya'nın (12) sınıf arkadaşı F.B. tarafından tüfekle kafasından vurularak öldürülmesi iddiasıyla açılan davanın 7'nci yılında cinayet şüphesi üzerine F.B.'nin annesi Serpil B.'nin 'kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı. Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, Serpil B.'nin elinde, yüzünde ve elbisesinde barut izi ve swap izi olduğunu belirterek, "Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü" ifadelerini kullandı. Serpil B., ise iddiaları yalanladı: Namusuma laf ettiler…