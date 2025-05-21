Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

"KEŞKE BENİM EVLADIM ÖLSEYDİ"

Sanık, cinayet iddialarını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını anlattı. Evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını anlatan Serpil B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" dedi.