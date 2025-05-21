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Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 09:37

Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

Tüyler ürperten olay 2018 yılında Yalova'nın Termal ilçesinde yaşanmıştı. 2018 yılında Kerem Karakaya'nın (12) sınıf arkadaşı F.B. tarafından tüfekle kafasından vurularak öldürülmesi iddiasıyla açılan davanın 7'nci yılında cinayet şüphesi üzerine F.B.'nin annesi Serpil B.'nin 'kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı. Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, Serpil B.'nin elinde, yüzünde ve elbisesinde barut izi ve swap izi olduğunu belirterek, "Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü" ifadelerini kullandı. Serpil B., ise iddiaları yalanladı: Namusuma laf ettiler…

DHA
Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

Takvim yaprakları 3 Haziran 2018 tarihinde 12 yaşındaki Kerem okul arkadaşı F.B.'nin evine gitti. İddiaya göre bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmaya başlandı.

Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan tutuklanması talebinde bulundu.

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Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

'KASTEN ÖLDÜRME'SUÇUNDAN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Serpil B.'nin, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Serpil B., SEGBİS ile Trabzon ilinden katıldı.

Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

"KEŞKE BENİM EVLADIM ÖLSEYDİ"
Sanık, cinayet iddialarını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını anlattı. Evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını anlatan Serpil B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" dedi.

Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler

Olayda üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine Serpil B., o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirterek, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" dedi. F.B.'nin silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulması üzerine Serpil B., tüfeğin hafif olduğunu söyledi.