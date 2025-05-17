PKK’yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Terörsüz Türkiye hamlesi ile barış umutları yeşeriyor. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde atılan adımlar ve süreçle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Müderrisoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, silahlara veda edilen şartları en kapsayıcı demokrasi ve insan hakları anlayışı ile ebedi kardeşliğe dönüştürebilecek özgüvene de ferasete de sahiptir. Tüm iniş çıkış ihtimallerine rağmen zaman bizden yanadır!" ifadelerini kullandı.