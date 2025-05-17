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Haberler Galeri PKK'yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı
Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 07:34

PKK'yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan Terörsüz Türkiye adımlarını kaleme aldı ve terör sorunuyla ilgili tarihsel açıdan örnekler verdi. Müderrisoğlu, "PKK ve türevlerini tasfiye etmek, silahtan arındırmak kolay olmayacak. Ancak, kim ne derse desin... Terör örgütünün varlık sebebinin ortadan kalktığını kabul ettiği, silah bırakma kararı aldığı bu ortamda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da çok açık gerçek." dedi.

PKK’yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Terörsüz Türkiye hamlesi ile barış umutları yeşeriyor. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde atılan adımlar ve süreçle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Müderrisoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, silahlara veda edilen şartları en kapsayıcı demokrasi ve insan hakları anlayışı ile ebedi kardeşliğe dönüştürebilecek özgüvene de ferasete de sahiptir. Tüm iniş çıkış ihtimallerine rağmen zaman bizden yanadır!" ifadelerini kullandı.

PKK’yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

İşte Okan Müderrisoğlu'nun 'Kürt sorunu, terör sorunu ve üç kırılma noktası' başlıklı yazısı:

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasına giden süreçte ilginç gelişmeler ve diyaloglar yaşandığı anlaşılıyor. Esasen örgütün aradan çıkması için farklı tarihlerde girişimler olduğu siyasal hafızada canlılığını koruyor.

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PKK’yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

İmralı'daki örgüt yöneticisinin daha 1990'larda PKK'yı lağvetmeyi düşündüğü, bu kirli yapının miadını doldurduğunu 30 yıl öncesinden kabul ettiği de artık gün ışığına çıkıyor.

Yine İmralı'dan, DEM Heyetine ve zaman zaman görüştüğü yakınlarına anlatılan üç dönüm noktasını da ciddiye almak gerekiyor.

PKK’yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

Birinci kırılma noktası merhum Turgut Özal'ın görevde olduğu yıllara rastlıyor. Cennet mekân Özal, Kürt ve terör sorununun çözümü için ezber bozan inisiyatifler almıştı. Meseleyi sadece Türkiye özelinde değil tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde çözmeyi kafasına koymuştu. Maalesef ömrü vefa etmedi. PKK ele başı dahil bir grup Özal'ın doğal yollarla ölmediği, "öldürüldüğü" kanaatinde. Onlara göre Özal, "Kürt sorununa neşter vurmak istediği için ortadan kaldırıldı!"

PKK’yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı

İkinci kırılma noktasında ise merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın çabaları yer alıyor. Erbakan Hoca, "inanç kardeşliğini" merkeze alacak şekilde barışçıl çözümler üzerinde çalışmış, güvendiği isimleri doğrudan temaslarda bulunmaları için yetkilendirmişti. Maalesef onun da siyasi ömrü kısa oldu. Yine İmralı'ya göre, Erbakan da Kürt sorununun üstüne gittiği ve üstesinden gelmek istediği için 28 Şubat post modern darbesine maruz bırakıldı. Yani, görünürdeki gerekçelerden ziyade, arka plândaki hesaplaşma yüzünden iktidardan uzaklaştırıldı.