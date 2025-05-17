Giriş Tarihi: 17.05.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
07:34
PKK'yı silahtan arındırmak kolay olmayacak ama... Üç kırılma noktası! | Okan Müderrisoğlu yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan Terörsüz Türkiye adımlarını kaleme aldı ve terör sorunuyla ilgili tarihsel açıdan örnekler verdi. Müderrisoğlu, "PKK ve türevlerini tasfiye etmek, silahtan arındırmak kolay olmayacak. Ancak, kim ne derse desin... Terör örgütünün varlık sebebinin ortadan kalktığını kabul ettiği, silah bırakma kararı aldığı bu ortamda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da çok açık gerçek." dedi.