Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! “Aslında onların talepleriymiş”

"BU SÜREÇTE ÇOK ŞEY YAŞADIM"

3-4 sene sonra çıkacak bir sonucu kendi adına kısaltmış olduğunu söyleyen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Ben uzlaşmaya zaten yakın bakmıyordum. İki ay boyunca konuştuğum tüm avukatlar aslında zaten yatarı çok az olan bir alacağını söylemişti.