Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
18:31
Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! “Aslında onların talepleriymiş”
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, geçtiğimiz gün maddi manevi tazminatlarının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiğini duyurmuştu. Şükriye Aci kendisine para pazarlığı yaptığı iddialarına aslında Oğuz Murat Aci'nin ailesinin yaptığını iddia ederek, "Bana attıkları iftira, 100 milyonlar aslında onların talepleriymiş" dedi.