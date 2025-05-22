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Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:31

Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! “Aslında onların talepleriymiş”

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, geçtiğimiz gün maddi manevi tazminatlarının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiğini duyurmuştu. Şükriye Aci kendisine para pazarlığı yaptığı iddialarına aslında Oğuz Murat Aci'nin ailesinin yaptığını iddia ederek, "Bana attıkları iftira, 100 milyonlar aslında onların talepleriymiş" dedi.

İHA
Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! Aslında onların talepleriymiş

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci, kazaya karışan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirten dilekçeyi mahkemeye sundu.

Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! Aslında onların talepleriymiş

Şükriye Aci, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yaşadığı süreci ve kararının gerekçelerini anlattı. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! Aslında onların talepleriymiş

"BU SÜREÇTE ÇOK ŞEY YAŞADIM"

3-4 sene sonra çıkacak bir sonucu kendi adına kısaltmış olduğunu söyleyen Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Ben uzlaşmaya zaten yakın bakmıyordum. İki ay boyunca konuştuğum tüm avukatlar aslında zaten yatarı çok az olan bir alacağını söylemişti.

Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! Aslında onların talepleriymiş

Biz şikayetimizi geri çeksek de kamu davasının devam edeceğini söylemişlerdi. Ama ben yine de ilk olarak mücadeleme bu şekilde devam etmedim. Bu noktaya gelene kadar, bu süreçte çok şey yaşadım eşimin ailesiyle.

Şikayetini geri çekmişti: Oğuz Murat Aci’nin eşi para iddialarını yanıtladı! Aslında onların talepleriymiş

Ve artık bunlarla ve eşimin ailesiyle uğraşmak istemediğim için, ceza davası sonrasında alacak olduğum tazminatı alıp, artık 3-4 sene boyunca bunlarla uğraşmak istemiyorum ve tamamen çocuğumun hayatıyla ilgilenmek istiyorum. Onu iyi bir şekilde yetiştirmek için enerjimi harcamak istediğimi düşündüm. Ve böyle bir karar aldık. Kendi adıma süreci kısaltmış oldum" dedi.