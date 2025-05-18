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Haberler Galeri SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP'li isim çıktı
Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 07:04

SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP'li isim çıktı

Son dakika haberi: Aydın merkezli operasyonla çökertilen 1.7 milyar liralık emlak vurgunu yapan çetenin 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, gayrimenkul firmasıymış gibi 'gayrimenkulleriniz değerinde alınır, satılır' mesajı gönderdiği, ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan vekaletname alarak çete üyelerinin üzerine satış yaptıkları ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

Son dakika haberi: Aydın İl Jandarma ve Didim Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla 1.7 milyar liralık vurgun yapan emlak çetesinin çökertildiği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

SABAH, özellikle Didim'de villa ve yazlığı bulunan İngilizleri hedef alan çetenin yöntemlerine ulaştı. Çetenin kurbanlarını belirlerken içerisinde 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, 22 bin kişiye gayrimenkul firmasıymış gibi eş zamanlı SMS gönderdiği, mesajda 'gayrimenkulleriniz değerlendirilir.

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SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

Değerinde alınır' denildiği öğrenildi. SMS'lere inanan bazı vatandaşların çete üyeleri ile iletişime geçerek gayrimenkullerini satmak istediklerini söyledikleri, genellikle şehir dışında yaşayan yaşlı vatandaşların şebeke üyelerine ev ve arazilerinin satışı için genel vekaletname verdikleri belirlendi.

SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

TAKLA YÖNTEMİ

Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise 'Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.

SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

İkinci yöntem olarak casus program üzerinden 2-3 yıldır Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklu gayrimenkul sahiplerini belirleyen örgüt üyelerinin son su ve elektrik faturalarındaki tutarlar 0 lira olarak görünüyorsa bu kişileri hedef olarak seçtikleri anlaşıldı.