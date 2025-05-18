SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP’li isim çıktı

TAKLA YÖNTEMİ



Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise 'Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.



