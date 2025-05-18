Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
07:04
SON DAKİKA | 1.7 milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! Çetenin başı CHP'li isim çıktı
Son dakika haberi: Aydın merkezli operasyonla çökertilen 1.7 milyar liralık emlak vurgunu yapan çetenin 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, gayrimenkul firmasıymış gibi 'gayrimenkulleriniz değerinde alınır, satılır' mesajı gönderdiği, ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan vekaletname alarak çete üyelerinin üzerine satış yaptıkları ortaya çıktı.