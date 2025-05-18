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Haberler Galeri SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım
Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 07:12

SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

Son dakika haberi: Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'i uçurarak Türk kadınının ismini göklerde gururla temsil eden Kaptan Pilot Safiye Ademoğlu Türkyılmaz aynı zamanda iki minik yavrusu Can ve Ata'nın da üzerine şefkatle titreyen bir anne. Pilot olmanın disiplini ve zorluğunun yanı sıra özverili bir anne kimliğiyle de yavrularını koruyup kollayan bir anne olan pilot Safiye, SABAH'a konuştu: "Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin, özellikle de eşinizin desteği çok ama çok önemli" diyor.

Hande ERDEM
SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

Son dakika haberi: Bulgaristan'da küçük bir kasabada doğan 40 yaşındaki Safiye Ademoğlu Türkyılmaz, küçük yaşlarda kurduğu pilot olma hayalini bütün zorluklara rağmen gerçekleştirdi. 2013 yılından bu yana aktif bir şekilde pilotluk yapan Türkyılmaz, 2018'de Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'i uçuran ilk Türk kadın olarak tarihe geçti.

SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

Kadınların istedikten sonra aynı anda birçok şeyi başarabileceğini kanıtlayan Türkyılmaz'ın Can ve Ata isminde 2 tane evladı var. Mesleki zorluğunun yanı sıra evine ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Pilot Safiye, şöyle konuştu; "Bir uçuşa gittiğim zaman 4-5 gün çocuklarımı görmüyorum.

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SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

Bu psikolojik açıdan hem benim hem de çocuklar için zor. Bunu yenmeniz gerekiyor, ben uçuşa gideceğim zamanlar üniformamı giyip evden çıktıktan sonra gideceğim yere ulaşana kadar uçuş boyunca telefonumu kapatıyorum. Böyle yapmamın sebebi ben işe giderken tamamen pilot kimliğine bürünüyorum ve evdeki rollerimi bir kenara bırakıyorum ki uçuş esnasında beni olumsuz anlamda etkileyecek bir durum olmasın.

SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

Uçuştan eve geldiğim an üniformamı çıkartıp pilot kimliğimi bir kenara bırakıyorum hemen ev hanımı ve anne kimliğine bürünüyorum. Çocukların beslenmelerini ve okul için gerekli kıyafetlerini hazırlayarak, evdeki diğer işlerimi hallediyorum ve tabii ki ailemle vakit geçiriyorum. Çünkü ne kadar yorulmuş olursam olayım evde beni bekleyen sorumluluklarım ve 2 tane evladım var. Onları en iyi şekilde yetiştirmek ve bakımlarını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin anne, baba ve en önemlisi eşinizin desteği çok önemli."

SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

İSTEDİKTEN SONRA HER ŞEYİ BAŞARMAK MÜMKÜN, YETER Kİ KENDİNİZE İNANIN...

2018'de dünyanın en büyük yolcu uçağını uçuran ilk Türk kadın pilot olmayı başaran Türkyılmaz, "Hemcinslerime ve meslektaşlarıma öncü olduğum ve Türk kadınlarının istedikten sonra çalışarak her şeyi başarabileceklerini gösterdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Uçmak her uçakta aynı histir ama dünyanın en büyük yolcu uçağında 600 yolcu taşımak, onların sorumluluklarını almak insana daha da bir gurur veriyor.