Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
07:12
SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım
Son dakika haberi: Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'i uçurarak Türk kadınının ismini göklerde gururla temsil eden Kaptan Pilot Safiye Ademoğlu Türkyılmaz aynı zamanda iki minik yavrusu Can ve Ata'nın da üzerine şefkatle titreyen bir anne. Pilot olmanın disiplini ve zorluğunun yanı sıra özverili bir anne kimliğiyle de yavrularını koruyup kollayan bir anne olan pilot Safiye, SABAH'a konuştu: "Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin, özellikle de eşinizin desteği çok ama çok önemli" diyor.