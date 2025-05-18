SON DAKİKA | 560 tonluk uçağı uçuran kadın pilot Safiye: En tatlı yüküm çocuklarım

Uçuştan eve geldiğim an üniformamı çıkartıp pilot kimliğimi bir kenara bırakıyorum hemen ev hanımı ve anne kimliğine bürünüyorum. Çocukların beslenmelerini ve okul için gerekli kıyafetlerini hazırlayarak, evdeki diğer işlerimi hallediyorum ve tabii ki ailemle vakit geçiriyorum. Çünkü ne kadar yorulmuş olursam olayım evde beni bekleyen sorumluluklarım ve 2 tane evladım var. Onları en iyi şekilde yetiştirmek ve bakımlarını sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Böyle bir meslek yapıyorsanız ailenizin anne, baba ve en önemlisi eşinizin desteği çok önemli."