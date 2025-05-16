Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64’ü aynı yanıtı verdi!

Son dakika... Nisan ayında Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre toplumun yüzde 64,4'ü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını düşünürken, yüzde 35,6'sı ise bu görüşe katılmadı. Yüzde 63,3 İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından aklanamayacağını ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyledi.