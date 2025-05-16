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Haberler Galeri Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64'ü aynı yanıtı verdi!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:03

Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64'ü aynı yanıtı verdi!

Son dakika anket sonuçları: Optimar Araştırma tarafından 15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının toplumdaki yansımalarını ortaya koydu. SABAH'a konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel ile ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte son anket sonuçları...

YUSUF ÖZDEMİR
Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64’ü aynı yanıtı verdi!

Son dakika... Nisan ayında Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre toplumun yüzde 64,4'ü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını düşünürken, yüzde 35,6'sı ise bu görüşe katılmadı. Yüzde 63,3 İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından aklanamayacağını ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söyledi.

Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64’ü aynı yanıtı verdi!

Aynı araştırmaya göre yüzde 46,6'lık kesim de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 19 Mart'ta yapılan ön seçimde İmamoğlu'na 15 milyon oy kullanıldığına inanmadı. SABAH'a konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daştemir, "Muhalif de olsalar katılımcıların çoğu İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanıyor" dedi.

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Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64’ü aynı yanıtı verdi!

İMAMOĞLU YOLSUZLUK YAPMIŞTIR

Optimar Araştırma Danışmanlık şirketi tarafından 15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde toplamda 2 bin kişi ile yapılan araştırmada yolsuzluk Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının yansımalarına ilişkin çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64’ü aynı yanıtı verdi!

Katılımcıların yüzde 64,4'ü Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inandığını söyledi. İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmadığını söyleyenler ise yüzde 35,6 oldu.

Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64’ü aynı yanıtı verdi!

AKLANAMAZ ADAY OLAMAZ

Araştırmanın çarpıcı başka bir noktası ise İmamoğlu'nun yolsuzluktan aklanması hususu oldu. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 63,3'ü İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından aklanamayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 64,4'ü ise İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz dedi. Aday olabileceğini düşünenlerin oranı ise 35,6 oldu.