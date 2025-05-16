Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
07:03
Son dakika anket sonuçları: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel... Seçmenin yüzde 64'ü aynı yanıtı verdi!
Son dakika anket sonuçları: Optimar Araştırma tarafından 15-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının toplumdaki yansımalarını ortaya koydu. SABAH'a konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel ile ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte son anket sonuçları...