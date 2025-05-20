SON DAKİKA! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.