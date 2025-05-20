Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Aydın'da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 20.05.2025 19:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:33

SON DAKİKA! Aydın'da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

Son dakika haberleri: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta yaşanan ve anne Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangının itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in sinsi cinayet planı olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Olaydan 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen Turgay Gezgin tutuklandı. Gezgin'in nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. ise açığa alındı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı.

SON DAKİKA! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA! Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı.