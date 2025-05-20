Giriş Tarihi: 20.05.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
20:33
SON DAKİKA! Aydın'da itfaiye eri Turgay Gezgin ailesini katledip nişanlanmıştı! O hemşire hakkında flaş karar
Son dakika haberleri: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta yaşanan ve anne Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangının itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in sinsi cinayet planı olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Olaydan 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen Turgay Gezgin tutuklandı. Gezgin'in nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. ise açığa alındı.