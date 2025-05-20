Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:52

SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen çiftle ilgili dolandırıcılık suçundan da dava açılmıştı. Bahis oyunları karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddia edilen Engin Polat'a verilen beraat kararı sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kararda 'mahkumiyet kararı verilmesine' vurgu yapıldı. Şimdi gözler üst mahkemede!

ARZU KAYA
SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

Bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

BAHİS BAYİLİĞİ VE BANKA HESABI TEKLİFİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, 2021 yılında yaşandı. Tufan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açması da istenirken bunun karşılığında komisyon alacağı da eklendi. Polat'la Tuzla'da görüşen Yılmaz'a, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunuldu. Yılmaz, kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak Polat'a 600 bin lira ödedi.

SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

SAVCI "CEZALANDIRILSIN" DEDİ, MAHKEME "BELGE YOK" BERAATI VERDİ

Vaat edilenlerin gerçekleşmediğini iddia eden adamın şikayeti üzerine Engin Polat hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Müştekiyi tanımadığını söyleyen Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Polat'ın cezalandırılmasını talep ederken mahkeme, ödemenin ispatına dair belge bulunmadığından beraatına karar verdi.

"MAHKUMİYETİ GEREKİRKEN BERAATI YASAYA AYKIRI"

Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı beraat hükmüne itiraz etti. Sanık Engin Polat'ın olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağı yönündeki hileli söylemlerle mağduru kandırıp 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğunu belirtti. Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Başsavcılık, kararın kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosyayı taşıdı. Şimdi gözler üst mahkemede.