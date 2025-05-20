Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:52
SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?
SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen çiftle ilgili dolandırıcılık suçundan da dava açılmıştı. Bahis oyunları karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddia edilen Engin Polat'a verilen beraat kararı sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kararda 'mahkumiyet kararı verilmesine' vurgu yapıldı. Şimdi gözler üst mahkemede!