SON DAKİKA... Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?

Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açması da istenirken bunun karşılığında komisyon alacağı da eklendi. Polat'la Tuzla'da görüşen Yılmaz'a, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulunuldu. Yılmaz, kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak Polat'a 600 bin lira ödedi.