Giriş Tarihi: 16.09.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 06:19
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi! İtiraflar savcılığı harekete geçirdi: Aralarında patronlar ve müteahhitler var
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında itirafçı olan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun kıskaca alarak para koparmaya çalıştığı Boğaz'da yalısı-villası olan işadamlarının listesini savcılığa sundu. Aralarında müteahhitler ve holding patronlarının da bulunduğu 30 isim mercek altına alındı.