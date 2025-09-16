SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik VIP listesi! İtiraflar savcılığı harekete geçirdi: Aralarında patronlar ve müteahhitler var

LİSTEYİ SAVCILIĞA VERDİ



Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından özellikle İstanbul Boğazı'nda lüks yalı ve villalarla ilgili tadilat ve yıkım işleriyle alakalı görevlendirilen Öner'in ifadesinde, aralarında müteahhitler ve önemli holding patronlarının da olduğu İBB'yle yolu kesişen ve bağlantılı isimlerin de bulunduğu 30'a yakın kişinin ismini içeren VIP listeyi savcılıkla paylaştığı kaydedildi.



