Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
08:04
Son dakika: İstanbul-Bosna hattında uluslararası şebeke çökertildi! 60 çete üyesi…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2022 yılında Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in motosikletli iki kişi tarafından infaz edilmesinin ardından yürüttüğü titiz çalışma; uluslararası faaliyet gösteren suç örgütünün çökertilmesini sağladı. Saldırının ardından yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin üzerinden çıkan sahte kimliklerin izini süren Türk polisi, Balkanlar'ın en güçlü suç örgütlerinden en az 60 üyesinin 2013'ten beri sahte belgelerle Bosna Hersek pasaportu ile dünyayı dolaştığını belirledi. Bosna Hersek'te geçen hafta yapılan operasyonda aralarında polislerin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.