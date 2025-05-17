Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
10:35
SON DAKİKA! İstanbul'da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün
Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'ye 'Babanın bize vergi borcu var, ailenin en büyüğü sensin yazık olur' diye önce tehdit mesajı atan ardından iş yerini kurşunlayıp görüntü atan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İncelenen görüntülerden mini etekli saldırganın 23 yaşındaki Esra T. Olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kadın tetikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.