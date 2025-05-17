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Haberler Galeri SON DAKİKA! İstanbul'da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 10:35

SON DAKİKA! İstanbul'da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'ye 'Babanın bize vergi borcu var, ailenin en büyüğü sensin yazık olur' diye önce tehdit mesajı atan ardından iş yerini kurşunlayıp görüntü atan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İncelenen görüntülerden mini etekli saldırganın 23 yaşındaki Esra T. Olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kadın tetikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün

Son dakika haberi... Küçükçekmece Kanarya mahallesinde ikamet eden iş admaı H.S.'nin telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda 'babanın bize vergi borcu var. Ailenin en büyüğü sensin. Ödemezsen ölürsün' yazıyordu.

SON DAKİKA! İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün

Bir süre sonra yine yurtdışına kayıtlı numaradan işyerine ait kurşunlama videosu gönderildi. İŞ adamının ihbarı üzerine olay yerine gidip çalışma başlatan ekipler kamera görüntülerini inceledi.

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SON DAKİKA! İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün

MİNİ ETEKLİ KADIN ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen kamera görüntülerinde şüphelini bir araçla gelip olayı gerçekleştirdiği ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü.

SON DAKİKA! İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün

Görüntülerin devamında bir apartman boşluğuna giren şüpheli orada kıyafetlerini değiştirip mini etek giydi, ardından da çağırdığı korsan taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

SON DAKİKA! İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti yaşattı! İş adamına şok tehdit: Ödemezsen ölürsün

TETİKÇİ KADIN TUTUKLANDI

İncelenen kamera görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kimliği tespit edilen tetikçi Esra T. Küçükçekmece'de gözaltına alındı.