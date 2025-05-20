Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:35
SON DAKİKA | İşte İBB'deki rüşvetin para trafiği! “Gizli ortak"tan Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasa"sına milyonlar aktı
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik süren yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm alanlarının işletmesini verdiği gizli ortağı Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun gizli kasası Fatih Keleş'in hesaplarına 6.5 milyon lira aktardığı belirlendi.