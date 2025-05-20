SON DAKİKA | İşte İBB'deki rüşvetin para trafiği! “Gizli ortak"tan Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasa"sına milyonlar aktı 

HAFRİYATTAN 250 MİLYON $ VURGUN



Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Murat Çalık ve Necati Özkan'la birlikte Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı çalışan beş kişiden biri olan Ertan Yıldız, geçen hafta cezaevinde verdiği dilekçe ile itirafçı olmuş, İmamoğlu'nun başında olduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını ifşa etmişti.



