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Haberler Galeri SON DAKİKA | İşte İBB'deki rüşvetin para trafiği! “Gizli ortak"tan Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasa"sına milyonlar aktı 
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:35

SON DAKİKA | İşte İBB'deki rüşvetin para trafiği! “Gizli ortak"tan Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasa"sına milyonlar aktı 

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik süren yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm alanlarının işletmesini verdiği gizli ortağı Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun gizli kasası Fatih Keleş'in hesaplarına 6.5 milyon lira aktardığı belirlendi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İşte İBB’deki rüşvetin para trafiği! Gizli ortaktan Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasasına milyonlar aktı

Son dakika haberi: İtirafçı olan Ertan Yıldız, İstanbul'un hafriyat döküm alanının Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş eliyle Murat Gülibrahimoğlu'na verildiğini, İmamoğlu'nun hafriyat işinde Gülibrahimoğlu ile eşit ortak olduğunu, tahsilatları ise İmamoğlu adına Fatih Keleş'in yaptığını söylemişti.

SON DAKİKA | İşte İBB’deki rüşvetin para trafiği! Gizli ortaktan Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasasına milyonlar aktı

Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş arasında milyonlarca liralık para trafiği ve aynı tarihlerde Keleş'in banka hesaplarına yüklü miktarlarda elden kaynağı belirsiz para yatırıldığı belirlendi.

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SON DAKİKA | İşte İBB’deki rüşvetin para trafiği! Gizli ortaktan Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasasına milyonlar aktı

Belediyenin devre dışı bırakılarak hafriyat döküm alanı işinin verildiği Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu öne sürülen Fatih Keleş arasında yoğun para trafiği tespit edildi.

SON DAKİKA | İşte İBB’deki rüşvetin para trafiği! Gizli ortaktan Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasasına milyonlar aktı

MASAK tarafından Fatih Keleş'in banka hesaplarına yönelik yapılan inceleme sonucunda, İBB'nin Cebeci hafriyat döküm alanını işleten Gülibrahimoğlu'na adına kayıtlı Güney Cebeci Madencilik Sanayi A.Ş. ve Kuzey İstanbul A.Ş. hesaplarından Fatih Keleş'in hesaplarına 23 ayrı işlemde 6.5 milyon TL ödeme yapıldığı saptandı.

SON DAKİKA | İşte İBB’deki rüşvetin para trafiği! Gizli ortaktan Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasasına milyonlar aktı

HAFRİYATTAN 250 MİLYON $ VURGUN

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Murat Çalık ve Necati Özkan'la birlikte Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı çalışan beş kişiden biri olan Ertan Yıldız, geçen hafta cezaevinde verdiği dilekçe ile itirafçı olmuş, İmamoğlu'nun başında olduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını ifşa etmişti.