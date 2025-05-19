Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
09:49
SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!
SON DAKİKA... Aydın'da itfaiye eri Turgay Gezgin, evini kundaklayıp eşi ve iki evladını hayattan kopardı. Feci olay savcılık ve polisin ortak soruşturması ile ortaya çıktı. Cani babanın cinayetten günler sonra nişanlandığı hemşire sevgilisi Fatma T.'nin ifadesi ise şaşkınlık yarattı: Bana "Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam" dedi!