SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

EVLİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Büyük bir şok yaşayan Fatma T. bunu sevgilisine sordu. Turgay Gezgin de Fatma T.'ye evli olduğunu itiraf etti. Fatma T. bunun üzerine ilişkisini bitirerek Gezgin'den ayrıldı. Turgay Gezgin'in daha sonra mutsuz bir evliliği olduğunu ve boşanacağını anlatarak Fatma T.'yi inandırıp barıştı.