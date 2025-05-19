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Haberler Galeri SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 09:49

SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

SON DAKİKA... Aydın'da itfaiye eri Turgay Gezgin, evini kundaklayıp eşi ve iki evladını hayattan kopardı. Feci olay savcılık ve polisin ortak soruşturması ile ortaya çıktı. Cani babanın cinayetten günler sonra nişanlandığı hemşire sevgilisi Fatma T.'nin ifadesi ise şaşkınlık yarattı: Bana "Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam" dedi!

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne bağlı Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.

SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

Yapılan soruşturmada Gezgin'in eşi ve çocuklarını eterle bayıltıp, evi kundakladığı ortaya çıkmıştı. Olaydan kısa süre sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

'TURGAY ENİŞTE' KAYDI YAKALATTI

Turgay Gezgin'in hemşire sevgilisi Fatma T.'nin katil itfaiyecinin evli olduğunu ilişkilerinin başında bilmediği ortaya çıktı. Turgay Gezgin'in Fatma T.'ye bekar olduğunu söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

Fatma T.'nin numara sorgulama programı Get Contact'tan yaptığı aramadan öğrendiği anlaşıldı. Fatma T.'nin Turgay Gezgin'in numarasının ne şekilde hangi isimlerle kaydedildiğini uygulama üzerinden sorguladığında karşısına 'Turgay enişte' şeklindeki kayıt çıktı.

SON DAKİKA... Katil itfaiye eri Turgay Gezgin’in sevgilisinden kan donduran ifade: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam!

EVLİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Büyük bir şok yaşayan Fatma T. bunu sevgilisine sordu. Turgay Gezgin de Fatma T.'ye evli olduğunu itiraf etti. Fatma T. bunun üzerine ilişkisini bitirerek Gezgin'den ayrıldı. Turgay Gezgin'in daha sonra mutsuz bir evliliği olduğunu ve boşanacağını anlatarak Fatma T.'yi inandırıp barıştı.