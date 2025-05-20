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Haberler Galeri SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:11

SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

Son dakika haberi: İstanbul'daki deprem sonrası gözler yeniden riskli yapılara çevrildi. Kentsel dönüşümün hızlanması artık kritik öneme sahip. Türkiye genelinde 6 milyon konut risk altında, 2 milyonunun acilen dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da ise 600 bini bir an önce dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut var. 'Yarısı Bizden' kampanyasına talep arttı. İşte kentsel dönüşümde sağlanan desteklerin detayları...

SEDA TABAK
SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

Son dakika haberi: Vatandaş da riskli binalarda yaşamak istemiyor ancak maliyetten çekiniyor. Bu noktada devreye finansal destekler giriyor. Kentsel dönüşümün hızlanabilmesi için hibeden krediye, kira yardımından vergi ve harç muafiyetine kadar çeşitli destekler var. En büyük destek ise 'Yarısı Bizden' kampanyası.

SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

Yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen kampanyada, 21 bin konut ve iş yerinin inşası başlarken, 41 bin konut ve iş yerine yönelik proje süreci devam ediyor. Kampanya kapsamında "Yüklenici firma ile dönüşüm modeli" çerçevesinde bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor.

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SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

Böylece hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ile 125 bin lira taşınma desteğini içeren toplam 1 milyon lira destekte bulunuluyor.

SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

Kredi ödemeleri ise 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Evini kendi dönüştürenler yüzde 1 KDV ödüyor. Ayrıca dönüşüm projelerinden noter harcı, tapu harcı ve vergiler alınmıyor.

SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

ŞARTLAR NELER?

Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay kira yardımı yapılıyor.
Hak sahiplerinin başvuru yapmak için riskli yapının tahliye edildiği veya yıktırıldığı tarihten itibaren 1 yıl süresi var.