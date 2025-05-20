SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...

Yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen kampanyada, 21 bin konut ve iş yerinin inşası başlarken, 41 bin konut ve iş yerine yönelik proje süreci devam ediyor. Kampanya kapsamında "Yüklenici firma ile dönüşüm modeli" çerçevesinde bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor.



