Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:11
SON DAKİKA | Kentsel dönüşüme finansal destek! ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına talep arttı: İşte sağlanan desteklerin detayları...
Son dakika haberi: İstanbul'daki deprem sonrası gözler yeniden riskli yapılara çevrildi. Kentsel dönüşümün hızlanması artık kritik öneme sahip. Türkiye genelinde 6 milyon konut risk altında, 2 milyonunun acilen dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da ise 600 bini bir an önce dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut var. 'Yarısı Bizden' kampanyasına talep arttı. İşte kentsel dönüşümde sağlanan desteklerin detayları...